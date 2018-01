Paras lahja Suomelle?

Suomen kansan itsenäisyyden alku oli verinen. Sisällissodassa kuoli noin 24 000 ihmistä. Tuossa järkyttävässä sodassa vapauduttiin Venäjästä ja taisteltiin yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden ja tasa-arvon puolesta.

Sodan alkamispäivästä tulee 27.1. 2018 kuluneeksi 100 vuotta. Joko tasa-arvo on toteutunut ?

Suomi 100 -juhlavuonna liput liehuivat ja järjestettiin monia juhlia. Olisiko sisällissodan muistolle syytä järjestää suruliputus ja anteeksipyytämisen ja sovinnon juhla?

Mikä olisi paras lahja 101-vuotiaalle Suomelle?

Mielestäni se olisi se, että kansakunta tekisi sovussa ja tosissaan hyvinvoinnin tasajakoa toisin kuin vuonna 1918. Miten se tapahtuisi?

1. Kaikki, joilla on työpaikka, tyytyvät nykyiseen palkkaansa ilman palkankorotusvaatimuksia.

2. Luovutaan hyvinä aikoina saaduista erityiseduista kuten esimerkiksi kesälomakorvauksista.

3. Ammattiyhdistysjohtajat tekevät työntekijöille selväksi, että tärkeimmäksi tavoitteeksi on otettava työttömien työllistäminen.

4. Työnantajat luovat uuden aktiivimallin, jossa he aktiivisesti luovat uusia työpaikkoja työntekijöiden luovuttua palkankorotusvaatimuksista.

5. Kaikki hyväosaiset luopuvat kohtuullisessa määrin saavutetuista eduistaan vähäosaisempien hyväksi.

”Jolla on kello kaulassa, sillä on pää painossa.” Kellokkaiden, lauman johtajien on näytettävä hyvää esimerkkiä alaisilleen.

Huonon esimerkin antoi Teollisuusliiton puheenjohtaja Riku Aalto ottaessaan vastaan 5 000 euron palkankorotuksen. Jos johtajat kahmivat kohtuuttomia etuja itselleen, on turhaa odottaa, että työntekijät tinkisivät eduistaan.

Hyvän esimerkin antoi presidentti Sauli Niinistö vuonna 2013 laskiessaan palkkiotaan 160 000 eurosta 126 000 euroon.

Oikein ja rohkeasti kirjoitti päätoimittaja Pekka Mervola (KSML 5.10. 2017):

”Kilpailukykysopimus on kansainvälisesti ainutlaatuinen. Kansakunta uhrasi etujaan maan talouden nostamiseksi. Siitä on nostettava hattua myös ay-liikkeelle. Maamme talousnäkymien ja työllisyyden kannalta olisi toivottavaa, että lähes nollalinjaiset sopimukset saisivat edelleen jatkoa”.

Nyt olisi vain löydettävä riittävä määrä työnantajien ja ammattiliittojen johtajia, lehtien päätoimittajia, kansanedustajia ja mielipidevaikuttajia, joilla on rohkeutta vaatia kansalta eriarvoisuuden vähentämistä. Työttömille ei saada työpaikkoja ja omalla työllä ansaittua työpalkkaa, elleivät työhön etuoikeutetut tingi omista eduistaan.

Yhteenlasku on helppoa ja sen me kaikki osaamme: Minulle, minulle, lisää, lisää! Paras lahja 101-vuotiaalle Suomelle olisi se, että tosissamme opettelisimme myös jakolaskua.

Lapsikin tietää sen: Mitä pienempiin palasiin kakku jaetaan, sitä useammille niitä palasia riittää.

Jaakko Palmu

Jyväskylä, Oravasaari