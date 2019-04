Parempaa hallitusta ei olekaan

Sipilän hallitus on lopulta tyrmätty: mikä on saldo. Vuonna 2014 kuuntelin työvoimaviranomaisten tietoja Tampereen työttömyydestä. Lohdutonta kuunneltavaa: 16 % tasoa. Sipilän hallituksen tuloksena työllisyys on täysin inhimillisellä tasolla. Ei kai sosiaaliturvaa voida kustantaa työttömien tuloilla, eivätkä he tuota muutenkaan valtiolle mitään. Voiko parempaa hallitusta kuvitella olevan?

Yksiselitteisesti, kyllä voi, sitä todistaa tuore vaalitulos.

Sote ja sote-vero olisi toteutettava, että suurin ruikutuksen kohde ja tunteenomaisten reaktioiden lähde saataisiin ajankohtaisen talospoliittisen keskustelun ulkopuolelle ja sen rahoitus olisi taloudellisten suhdanteiden ylpuolella. Hallituspolitiikan tason täytyisi säilyä unohdetun kansan vastalauseista huolimatta.

Simo Vuorinen

Virrat