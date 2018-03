Pari tyhjää parkkia olisi tarpeen

Väinölän päiväkoti Jyväskylässä on melko uusi, mutta logistiikaltaan heikosti suunniteltu. Parkkipaikalla on hyvin tilaa ja ehdotin päiväkohdin johtajalle, että muutamaa p-paikkaa voisi käyttää saattoliikenteeseen, jotta lapsia ei tarvitse kävelyttää autotien kautta, joka on kapea ja osin heikosti valaistu.

Johtajan mukaan parkkipaikoista on pulaa. Jokaisella hoitajalla täytyy olla henkilökohtainen p-paikka, vaikka vuorotyön vuoksi p-paikkojen käyttöaste on matala erityisesti aamun ja iltapäivän saattoliikenneaikoina.

Ehdotin, että muuttamalla p-paikkakäytäntöä, voidaan sekä lisätä lasten ja myös vanhempien turvallisuutta ja varmistaa, että henkilökunta saa tolppapaikan autolleen. Vastakaikua idealle ei syntynyt. Eikö lasten turvallisuuden lisääminen voisi olla sellainen motivaattori, jonka vuoksi voitaisiin muuttaa vakiintuneita käytäntöjä?

Pekka Neuvonen

Jyväskylä, Väinölä