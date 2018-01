Parisuhteen perusarvot

Nykyisin sinkkujen määrä vain lisääntyy ja aikuiset ihmiset etsivät elämänkumppania eri deittipalstoilta. Melkoisen mielenkiintoista on seurata vanhenevan väestön pariutumisen yrityksiä. Palvelut on ensisijaisesti tarkoitettu sinkuille, mutta valitettavasti joukkoon on eksynyt valtavat määrät naimisissa olevia miehiä.

Ovatko nämä omaan elämäänsä ja parisuhteeseensa kyllästyneet vanhat miehet koskaan miettineet, mitä seuraamuksia teoista voi olla kun ryhtyvät pettämään vaimojaan? Suotavaa olisi monissa parisuhteissa keskustella asiasta, koska saatat yllättyä. Esitä kysymys miehellesi, onko hän luonut oman profiilin deittisivuille.

Miesten tulisi ymmärtää, että valheellisesti rakennettu parisuhde ei toimi koskaan. Parisuhteessa olevan ei pidä ottaa itselle mitään oikeuksia seikkailuun.

Deittipalstoilla on valtavasti todella vapaita naisia, joilla on oikeus tutustua vapaisiin miehiin. Jokainen mies, joka tyrkyttää itseään, ei ehkä kelpaa nykysinkuille, joten profiilin luoja valehtelee tiedoissa. Ikä muistetaan väärin, samoin siviilisääty, käytetään vanhoja nuoruusajan valokuvia ja etsitään seuraa toisesta kaupungista.

Palvelut ovat toimivia silloin kun miehet toimivat rehellisesti. Erotkaa ensiksi ja sitten vasta profiilia luomaan.

Vaimot ja kumppanit: katsokaa, kuinka usein miehenne seikkailee netissä. Yhteydenotot deittailussa tapahtuvat usein silloin kun itse olette töissä tai asioilla. Siinä ruskean kastikkeen ja raparperipiirakan välissä miehesi ehtii lähettää jo monta viestiä. Puhelut hoidetaan prepaid-liittymällä ja tapaamiset järjestetään toisessa kaupungissa.

”Ruoho ei ole koskaan vihreämpää aidan toisella puolella”. Miesten kannattaa miettiä, mitä tuntuisi jos itse joutuisi seikkailevan puolison kanssa elämään. Toiminta loukkaa puolisoa sekä vapaata seuranhakijaa. Vanha sanonta ”kohtele muita niin kuin toivot itseäsi kohtelevan” pätee vielä tänäkin päivänä.

Maarit Koskelainen

Ylöjärvi