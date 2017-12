Parjaus ei auta

Vuosi on lopuillaan, vielä pitäisi jaksaa pari viimeistä päivää.

Koko vuosi on pommitettu vaatimuksilla, opetuksilla, säästämisellä, työtä tekemällä ja lähimmäistä rakastamalla. Sitten kaikki meneekin vinksalleen.

Mistä se johtuu, mitä on opittu ja miten on opetettu? Jossakin peruspilareissa on vikaa? Vai olemmeko me peruskateellinen kansa?

Lapset ovat levottomia, opettajat eivät jaksa opettaa? Kukaan ei kuuntele? Kiire on niin hallitseva ja minä olen aina oikeassa.

Keskisuomalainenkin lankesi kiireessään apajalle. Siitähän saa hyvän jutun. Pienellä ajattelemisella ja rehellisellä sellaisella olisi ehkä lukijakunta lisääntynyt. Nyt ei. Haluamme totuutta, ei epäilyjä.

Ensin oli Reiska, sitten Matti ja nyt Teuvo. Kukaan ei ole kertonut totuutta tai ei ole halunnut. Koulutusta on saatu ja tietoa kasvatuksesta.

Kaikki kolme on ovat olleet levottomia lapsia. Sähäköitä, aikaansaapia, jos sille päälle sattuvat. Viinan kanssa jo heittää volttia. Heillä on perimä, se on vanhemmilta tai esivanhemmilta peritty.

Miksi siitä ei puhuta. Helpottaisi opettajia jo koulussa käsittelemään sellaista lasta oikeaoppisesti. Teuvokin on isänsä poika. Ilmaiseksi koulutetut lääkäritkään eivät kerro, mistä se johtuu. Koulutus on mennyt hukkaan. Ei ne parjaten parane. Rakkautta se kaipaa Teuvokin. Kukaan meistä ei ole parempi toista.

Väinönkadulla seisoi mies, entinen laitapuolen poika.

Sanoin päivää. Hän sanoi:

– Minusta ei välitä kukaan. Jyväskylä on täysin paska paikka.

– Kuinka niin? Juttelenhan minäkin aina sinulle ja hymyilen.

– No sinä olet ainoa. Kukaan muu ei puhu.

Tuntui pahalta. Vaikka olin se hänet huomannut, auttaa en osannut.

Hän on ollut 30 vuotta raittiina mutta on hyvin yksinäinen.

Olisiko meillä kaikilla aikaa joskus ajatella kanssamme kulkijoita – ajatella, eikä vain puhua? Etsitään se kahva, jolla käännetään ensi vuonna maailman meno toiseen suuntaan.

Näillä sanoilla: Hyvää uutta vuotta yksinäisille ja kaikille Teille.

Salme Kuusela

Jyväskylä