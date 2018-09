Patsas Nykäselle vai tukea nuorille?

”Sankan sumun keskeltä, ei kukaan tiennyt kuinka pitkälle..” Muistan lapsena monta kertaa kuulleeni, kuinka Matti Nykänen, aikamme yksi suurimmista mäkikotkista liiti ensimmäiseen MM-kultaansa vuonna 1982. Kulttuuri- ja liikuntalautakunta käsittelee tänään aloitetta patsaasta Nykäselle Jyväskylään.

Jyväskylä on tunnettu liikunnasta ja urheilusta, profiloituminen liikuntapääkaupungiksi on vahvaa. Vahvat satsaukset kuuluvat Jyväskylän toimintaan pyrkimyksissä kohti tätä tavoitetta ja mahdollisimman hyvinvoivia kuntalaisia. Liikuntaan liittyy urheilu. Jyväskylästä on tullut monta huippu-urheilijaa, joista saamme olla ylpeitä. Nykänen kuuluu kiistatta tähän huippujen joukkoon. Sen sijaan, että rakentaisimme patsaan, ajattelisimmeko asiaa kulttuurin, junioriurheilun ja tulevaisuuden kannalta?

Jospa satsaisimmekin rahat urheilun ja urheilukulttuurin tukemiseen. Pitäisimme huolta siitä, että junioreilla on mahdollisuus aloittaa lajinsa ja kasvaa tulevaisuuden tähdiksi. Puhumattakaan siitä, että tukisimme nuorten terveitä ja liikunnallisia elintapoja entistä vahvemmin.

Varmistaisimme sen, että meillä on kaupungissa terveet, elinvoimaiset tilat, joissa iloita urheilukulttuurista ja järjestää esimerkiksi näyttelyitä aikamme urheilusankareista. Uskon, että tällaista käytännöllisyyttä arvostaisivat myös itse urheilijat.

Ehdotus hyppyrimäen valaisusta osana Valon kaupunki -tapahtumaa on kunnioittava ja hieno. Se sopii Jyväskylän urheilun ja kulttuurin profiilin. Matti Nykäsen mäki on tunnettu maamerkki, kesäisin myös kahvila ja näkötorni. Siksi tästä jo olemassa olevasta rakennuksesta on järkevää lähteä rakentamaan urheilukulttuurin maamerkkiä.

Hienoja saavutuksia tulee kunnioittaa. Aikamme urheilijoita tulee juhlia vallitseva taloustilanne huomioiden ja harkiten. Uskon myös, että junioreiden menestyksekäs tulevaisuus valaisee yhtä paljon kuin tuhat lamppua mäkitornissa.

Sanna Laakso

kulttuuri- ja liikuntalautakunnan

jäsen (sd.)