Pelastakaa Patajärvi kun se on vielä mahdollista

Korpilahdella sijaitsevassa Patajärvessä on puhdas vesi. Kalakanta, linnusto ja kasvusto ovat kunnossa. On uimaranta ja venepaikkoja kyläläisille.

Vettä on runsaasti, ja sitä on sekä syvää että matalaa. Niin kuin järvessä kuuluukin olla. Nykyisessä tilassa siltä on soudettu Muuratjärveen ja takaisin.

Järven kunnosta kertoo se, että siinä asustaa viitasammakko. Se on EU:n erityissuojelussa oleva laji ja erityisen tarkka elinympäristöstään. Siellä missä se asuu, ei saa tehdä olennaisia ympäristön muutoksia.

Asiat ovat siis hyvin järvellä, joka on harvinainen idylli ja osa vireää Tikkalan kylää.

Nyt järvestä kuitenkin meinataan tehdä lähinnä patoallas. Isolla padolla ne nostaisivat veden niin, että rannat vettyisivät, rakennuksia menisi pilalle.

Ne eivät edes kerro, paljonko vesi nousisi. Jos on huolissaan, ne tokaisevat, että nosta rakennusta. Ne ovat rakennuslupienkin yläpuolella.

Vettyvät pellot ja pihamaat eivät kiinnosta niitä tippaakaan. Eikä yksi järven erityispiirteistä: Järven halki kulkevan harjumuodostelman niemi, jonka omistaja on huolella itse suojellut. Sekin vettyisi ja vähitellen puut kuolisivat. Olisi ”ihana” näky joka puolelle. Toiselta kuolisi iso määrä puita. Aikoo jättää muistomerkiksi.

Ne puhuvat pienistä korvauksista, jos ”oikeasti” on haittaa. Ne puhuvat muutamasta puusta rannalla. Ihan vain mitättömistä haitoista. Rahaa niillä ei ole senttiäkään varattuna korvauksiin.

Ensin oli yksi, joka halusi lisää mökkejä. Sitten tuli toinen, joka oli ostanut matalan rannan. Ei päässyt uimaan. Mikäpä avuksi?

Avuksi tulee ”kartoittaja”, joka souteli rannoilla ja kertoi houkuttelevaa juttua ruoppauksesta joka juuri tätä rantaa parantaisi. Ja ihan ilmaiseksi. Kas kummaa! Tilkuista syntyikin ”ruoppaussuunnitelma”: yli 30 kohtaa ympäri järveä möyrittäisiin ja raavittaisiin niin, että se ei siitä selviäisi. Olisi kuin raiskattu.

Ne ovat touhunneet sangen matalalla profiililla. Insinööriltä ne tilasivat mittatilaussuunnitelman. Siinä on tasan yksi vaihtoehto ”insinöörikielellä”, ei suomennosta. Se vaihtoehto tipahti postissa mukanaan avoin valtakirja, jolla rannan omistaja luovuttaa ”kaikki oikeudet” asiassa, josta ei taatusti ole riittävää tietoa saanut. Veikkaanpa, että siinä on riittävä peruste peruutukselle.

Kun niiltä tivattiin, miksi ei ole asiasta tiedotettu/neuvoteltu, ne pykäsivät selvityksen, jossa vesitasokin oli tiedotuksessa mukana. Ne myönsivät, että ehkä joku kaukana asuva jäi tavoittamatta, mutta kun eivät tavoittaneet edes samassa kaupungissa asuvia.

Kun oli pakko jokin tiedotustilaisuus järjestää, ne esittelivät sitä ainoaa vaihtoehtoaan ja tyrmäsivät kaiken muun. Yrittivätpä rajoittaa puhumistakin!

Tuo karmea yritys pilata Patajärvi pitäisi keinolla millä hyvänsä estää, koska järveä ei koskaan saisi takaisin heidän jäljiltään. Sitten rauhassa kylä ja ranta-asukkaat yhdessä pohtimaan, mikä on Patajärvelle parasta.

Ketkä ovat ”ne”? ”Ne” ovat Muuramen osakaskunnan hoitokunta. ”Niiden” suunnitelman nimi on Patajärven kunnostus vedenpintoja nostamalla ja ruoppauksilla. Projektin toteuttamisessa touhuavat keskeisesti ne, joilla on omat etunsa ja intressinsä.

Virkistysarvojen kasvamisella ei ole mitään tekemistä asian kanssa. Näky olisi todella lohduton, jos suunnitelma toteutuisi.

Risto Ek

Jyväskylä