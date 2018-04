Pelastetaan nyt edes lapset!

Lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila otti (KSML 8.4.) selväsanaisesti kantaa nykyiseen lapsiperheiden elämän kurjistamiseen ja toi jälleen esiin käsittämättömän tilanteen. Suomi kuuluu parhaiden joukkoon lähes kaikissa vertailuissa, vienti vetää ja työttömyys vähenee. Samaan aikaan joka kymmenes lapsi kuuluu pienituloiseen perheeseen.

Lähes kaikki hallituksen leikkaukset kumuloituvat juuri lapsiperheissä, tai heidän keskeisessä tukiverkostossaan, isovanhempien elämässä. Erot lasten välillä kasvavat, ja erot alkavat jo ennen syntymää.

Perhevalmennukseen on matkustettava jopa toiseen maakuntaan. Kesäajan äitiys- ja neuvolapalvelut sekä päivähoito ovat hakusessa. Perheiden tukipalveluja on heikennetty laajasti, ja subjektiivinen päivähoito pyrittiin romuttamaan. Täpötäysissä lapsiryhmissä ei tarpeisiin saada vastattua, ja ammattitaitoinen henkilökunta koettaa kertoa suurista vaikeuksista. Lastensuojelu on paikoin täysin kriisissä.

Kunnat eivät mitenkään pysty kompensoimaan kaikkia hallituksen leikkauksia, eikä niiden pitäisi joutua sitä tekemäänkään. Teipillä ei kotia kasata.

Kurttila puuttui erityisesti oppilaiden eriarvoisuuteen, siihen kuinka kaikille ei riitä tarvikkeita, materiaalia, ohjaajaa eikä teknologiaa. Kaikilla ei ole mahdollisuuksia osallistua. Hän sanoo aivan oikein, että jos hallitus näkee asian tärkeäksi, se toimii heti.

Lapsi elää tässä ja tällä hetkellä. Jokainen köyhyyden ja osattomuuden kokemus jää ruumiin ja mielen muistiin ja on tuhoisaa. Se tuhoaa maatamme sisältäpäin.

Kurttilan ydinviesti kannattaa toistaa: ”Köyhyys on yhteiskunnallisesti kallista. Erityisen kallista on lasten köyhyys. Siihen meillä ei ole varaa.”

puheenjohtajat

Eila Tiainen

Keski-Suomen Vasemmiston piiri

Mette Toikkanen

Keski-Suomen Vasemmistonaiset

Irma Hirsjärvi

Jyväskylän Vasemmiston valtuustoryhmä