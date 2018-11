Pelkoa Herran vai herranpelkoa seurakunnallisessa elämässä?

Pian selviää ketkä muun muassa Jyväskylässä pääsevät uuteen kirkkovaltuustoon ja myöhemmin osa myös kirkkoneuvostoon. Ajanmittaan paljastunee sitten ottavatko monet luottamuselimet paikkansa seurakunnan johdossa, ajattelevatko itsenäisesti vai ovatko eräänlaisia kumileimasimia – jollaisestakin olen vaivihkaa kuullut. Tietysti on mukava tavata kokouksissa tuttuja ja saada pullakahvit...

On toki ymmärrettävää että jos palkkajohto esimerkiksi todistelee, kuinka tiukka rahatilanne ja suuret kiinteistömenot seurakunnalla on, luottamusväki tuskin rohkenee esittää radikaaleja ajatuksia – ja niin on kai pakko sulkea lisää alueen kirkkoja. Pari edellistä vuotta olivat aika tuhoisia: Halssila, Huhtasuo, Lohikoski – ja sitä ennen pari muuta kirkkoa.

Myönnän surullisena, että laitoskirkoissamme (ev.lut) käy tavallisina sunnuntaina kovin vähän seurakuntalaisia, aivan liian vähän. Niin myös pienessä kaupunginkirkossakin, paitsi joulunaikaan. Mutta ei se ongelma ratkea kirkkoja ja Sanan tarjontaa vähentämällä.

Olisikohan osasyy myös Sanan selityksen vaisuudessa? Mistähän löytyisi uusi henki vai tarvittaisiko peräti eräänlaista uskonpuhdistustakin? Vai voisiko papeillekin asettaa jonkinlaisen tulosvastuun kirkossakäyntimäärissä?

Apua kirkossa käyntimääriin tai kirkkoon kuulumiseen ei tuo ainakaan se, että kirkkoihin tuodaan kaikenlaista tingeltangelia ja sirkusta.

En voi olla kertomatta kokemusta Konginkankaalla viime heinäkuulta ja valtakunnallisista tietyn herätysliikkeen kesäjuhlista; parhaana päivänä oli paikalla yli 70 000 henkeä. Ja voi sitä hengen paloa! Minäkin tavallinen ihminen istuin juhlateltassa ja lähellä alttaria kutakuinkin yhtäjaksoisesti 6 tuntia. Niissä saarnoissa oli sanomaa ja virsissä voimaa!

Kun Halssilassa ei enää kirkonkello soi, olen turvautunut radioon kuunnellen sunnuntaiaamuna kirkonmenot – ja kuuluuhan sieltä Radio Dei sekä nykyään myös Patmos. Niin on tehnyt moni muukin täkäläinen eli jäänyt kotiin.

Siitä olen kuullut, ettei tungosta ole seurakunnan kalliisti vuokraamassa Sepän ”Kipinässä”. Jotakin kerhotoimintaa siellä vähin on, jumalanpalvelukset eivät ottaneet tulta. Paremmin väkeä on kyllä kauppakeskuksen baareissa, liikkeissä ja Prisman kassoilla, olipa sitten pyhä taikka arki.

Jos käännettä ainakin paikallisessa laitoskirkossamme ei pian tapahdu, joka vuosi kirkossa kävijöiden määrä yhä vähenee, samoin kirkollisverotulot yhä supistuvat. Miten seurakunta aikoo maksaa sen ”vatikaanin”, jota aikoo Valtiontalon viereen – vai jättäytyykö se siinä peräti vuokralaiseksi? Entä Vanhan pappilan korjaus, entä vanhan toiminnan mukaisen laajan papiston ja muun henkilökunnan palkkamenot? Kysyn vaan.

Vaan mikäpä minä – tavallinen syntinen – olen neuvomaan paikallista kirkkolaitostamme, sen johtoa ja luottamusmiesjoukkoa. Pitäkää kuitenkin kirkkoneuvostossa ja -valtuustossa huoli, etteivät grynderit saa puoli-ilmaisesti ennen niin hienoja kirkkojamme ja niiden tontteja kuten on tiettävästi aiemmin tapahtunut.

Monet lähiökirkot ovat silloiset kirkollisveron maksajat pystyneet rakennuttamaan, vaan nyt niitä ei mukamas voi tai kannata korjata. Kuka se sanoikaan, että pienenee kuin pyy maailmanloppua kohti.

Veli Vihonen

toimittaja, eläkkeellä

Jyväskylä