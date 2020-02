Pelottelu pois ja faktat keskiöön

Sirkka-Liisa Särkkä ottaa kantaa Jyväskylän Sydän -projektiin sekä käytyyn keskusteluun aiheesta (KSML 11.2.). Särkkä toteaa, että kokoomus ”-- estää Jyväskylää uskaltamasta tarttua vaihtoehtoon, joka olisi historiallisesti kauaskantoisen järkevää”. Väite on absurdi, sillä kokoomus on johdonmukaisesti kannattanut konserttisalin saamista Jyväskylään ja tarpeellisten kulttuuri-investointien tekemistä. Sellaisia ratkaisuja olemme myös nyt tukemassa.

3.2. julkistetussa puolueettomassa selvityksessä esiteltiin useita kokonaisvaltaisia ratkaisuja, joilla kaupungin kulttuuri- ja taidetiloja voitaisiin kehittää. Toisin kuin Särkkä antaa ymmärtää, ei selvityksessä olevien ja jatkoon esitettyjen vaihtoehtojen joukosta ole tehty vielä mitään yhtä esitystä valtuustolle. Selvitystyötä jatketaan.

Ratkaisuvaihtoehdoista kokoomus kannattaa kahden vaihtoehdon viemistä jatkoselvitykseen. Selkeästi yli muiden nousevat vaihtoehdot konserttisalista joko Lutakossa tai yhteisistä kulttuuri- ja taidetiloista ydinkeskustassa. Kyseisillä vaihtoehdoilla tuettaisiin parhaiten kaupungin kulttuuri- ja taide-elämää. Ne saivat myös selvityksen laatineiden virkamiesten tuen jatkoselvitykselle.

Tilaratkaisuja tehtäessä on huomioitava kuntalaisten sekä taide- ja kulttuuritoimintojen tarpeet. Periaatteellinen asennoituminen vuokralle siirtymisen ja rakennuksen omistajuuden välillä on tarpeetonta, eikä eri vaihtoehtojen tukemisen taustalta tule metsästää piilomotiiveja. Yksityisen rahan vaikutusten etsiminen puolueettomasti laaditun selvityksen taustalta on lähinnä perusteetonta pelottelua.

Selvityksellä etsittiin kokonaisvaltaisia ratkaisuja sekä haluttiin tuoda riittävästi tietoa päätöksenteon tueksi. Sen sijaan, että keskittyisimme tarpeettomaan identiteettipolitiikkaan ja piilomotiiveilla pelotteluun, tulisi käydä rakentavaa keskustelua tarjolla olevista vaihtoehdoista. Miksi jokin esitys on parempi kuin toinen, ei miksi joku kannattaa yhtä esitystä eikä toista. Päätöksenteon on aina perustuttava tutkittuun tietoon.