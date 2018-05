Perhehoito tarvitsee toimintaohjeet

Eduskunta on ratkaisevassa roolissa päättäessään siitä, saadaanko maakunta- ja sote -uudistuksen lait maaliin määräajassa niin, että uudet sote-maakunnat voivat aloittaa 1.1.2020. Kun näin toivottavasti päätetään, esimerkiksi perhehoidon järjestämisvastuu siirtyy 18 maakunnalle. Jotta maakunnallinen organisaatio onnistuu tehtävässään, tulee perhehoidon järjestämisen olla suunnitelmallista ja koordinoitua.

Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos mallintaa yhdessä yhteistyökumppaneidensa, kuten Perhehoitoliiton, kanssa valtakunnallista toimintaohjetta lasten ja nuorten perhehoitoon. Yhteinen toimintaohje tarvitaan. On myös vahvistettava perhehoitajien ja sijaisvanhempien roolia yhteistyökumppaneina perhehoidon työntekijöiden ja muiden toimijoiden kanssa.

Erityisesti ikäihmisten perhehoidolta odotetaan nyt paljon. Haasteita kuitenkin riittää. Perhehoitoa ikäihmisten hoivan ja huolenpidon vaihtoehtona ei vieläkään tunneta eikä sitä ole otettu käyttöön kaikkialla Suomessa.

On menetys, että perhehoitoon eivät pääse ne ikäihmiset, jotka siitä hyötyisivät. On vaarana, että menetetään valmennettuja perhehoitajia, koska heille ei muodostu taloudellisia toimintaedellytyksiä.

Hyväksi on todettu toimintatapa, jossa perhehoito on palveluna ensisijainen silloin, kun kotihoito ei riitä. Perhehoidon mahdollisuutta pohditaan yhdessä ja ikäihminen, hänen läheisensä ja perhehoitaja tutustuvat toisiinsa ennen päätöksentekoa. Kokemusten mukaan juuri kukaan ei ole vetänyt pakkeja sen jälkeen, kun perhehoitaja on saanut kasvot.

Valtakunnallinen koti- ja omaishoidon uudistus on muuttamassa sekä palvelujen rakennetta että sisältöä. Uudistus on välttämätön esimerkiksi siksi, että ikäihmisten palvelujärjestelmä on erittäin pirstaleinen eikä sen rakenne ole uudistunut niin kuin on toivottu. Alueellisissa hankkeissa kokeillaan ja juurrutetaan ikäihmisten palvelukokonaisuuden toimeenpanoa sekä myös omais- ja perhehoidon toimintamalleja.

Aila Paloniemi

kansanedustaja (kesk.)

Perhehoitoliiton pj.

Jyväskylä