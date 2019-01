Peruskoulun todistus on kuin yleisavain

Haluaisin sanoa, että ollaan onnekkaita, pääsimme maailman onnellisiin maahan. Ollaan innokkaita tekemään töitä täällä, koska tämä maa on antanut meille turvaa, rauhaa ja koulutusta. Suomi on just muuttamassa eilisiä sodan lapsia koulutetuiksi työntekijöiksi. Nyt emme tunneta enää Suomea pelkästään tuhansien järvien maa, vaan myös tuhansien mahdollisuuksien maa, koska täällä on paljon mahdollisuuksia.

Koulu on antanut minulle paljon merkittäviä tietoja ja oppinut uusia asioita. Olen saanut koulun kautta paljon ystäviä ja olen tutustunut uusiin ihmisiin ja olen saanut neuvoja ja tukea elämäntilanteeseen. Koulussa opin erilaisista asioista kuten Suomen laista, ympäristöstä ja kulttuurista ja miten voisin tulla toimeen erilaisten ihmisten kanssa ja uudessa kulttuurissa. Koulussa olen ollut tyytyväinen siihen minkä verran muut ovat ja myös arvostaneet minua.

Peruskoulun valmistuminen tuntuu erinomaiselta. Peruskoulun todistus meillä on tärkeä ja arvokasta. Peruskoulun todistus on meillä niin kuin yleisavain. Tämän avulla voimme päästä mihin vaan.

Haluaisin sanoa teille opiskelijoille, että opiskelkaa ahkerasti, älkää lannistuko jos koulu tuntuu raskaalta. Teidän pitää osata taistella sitkeästi erilaisten murheiden ja haasteiden kanssa. Älä siirry haasteiden edestä ikinä, vaan löydä siihen joku ratkaisu. Olette kuitenkin viisaita, motivoituneita ja tienraivaajia opiskelijoita.

Minun unelmani on Suomessa, se että haluaisin että minusta tulisi joku hyvä vaikuttaja Suomen yhteiskuntaan. Minulla selkeä tavoitteita Suomessa, haluan toteuttaa minun unelmat täällä, koska on mahdollista. Kotimaassani ei ollut mitään mahdollisuutta toteuttaa unelmani. Nyt haluan tarttua tilaisuuteen. Positiivinen asenne on tärkeä.

Kiitän sydämen pohjasta kaikkia Gradian opettajia, kokkia, ohjaajia ja järjestäjiä. Olen kiitollinen siitä, että olen oppinut paljon asioita opettajien ansiosta. En pystyisi korvaamaan niitä millään. Opettajat ovat meille voimavara, joiden avulla pääsemme eteenpäin. Suomen talvi on pimeä eikä paista aurinko, voin sanoa, että opettajat ovat meidän aurinkoja, jotka valaisevat meidän pimeytemme.

Olen ollut tyytyväinen, opettajien ja luokkalaisten kanssa meillä on niin hauskaa. Koulupäivät tuntui ihanilta ihanien opettajien ja ystävien kanssa. Vietettiin yhdessä ikimuistoisia unohtamattomia hetkiä. Keskusteltiin erilaisista asioista. Nyt toivon teille kaikkia parhaita onnea ja menestystä.

Sangali Ebrahimi

Jyväskylä

Kirjoittaja piti tämän kiitospuheen peruskoulun päättöjuhlassaGradian Viitaniemen toimipisteessä 15. tammikuuta.