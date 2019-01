Peruskouluverkko on turvattava Suomessa

Peruskoulujen määrä Suomessa on puolittunut 25 vuodessa. Suomessa on lakkautettu 1990-luvun puolivälin jälkeen noin 1 600 peruskoulua.

Vuonna 2006 lakkautettiin peräti 123 peruskoulua. Koulujen määrää on laskenut myös koulujen yhdistäminen. Peruskouluja on nyt noin 2 500.

Valtiovalta ei ole ollut osaton tähän kehitykseen.

Koulujen lakkautusbuumi alkoi 1990-luvun laman aikaan, jolloin taloudellinen tilanne oli monissa kunnissa tiukka. Samaan aikaan kuntien valtiollinen ohjaus heikkeni.

2000-luvulla laitettiin lisää vettä myllyyn. Eduskunta hyväksyi joulukuussa 2005 hallituksen esityksen valtionosuusuudistukseksi, johon sisältyi pienten koulujen yksikköhinnan korotuksen poistaminen aivan syrjäisintä Suomea lukuun ottamatta.

Korotus oli tähän asti osoitettu ”korvamerkittynä” pienille alle 80 oppilaan kouluille vuosiluokilla 1–6 opetusta saavien oppilaiden määrän perusteella ja alle 180 oppilaan kouluille vuosiluokilla 7–9 olevien oppilaiden perusteella.

Suomen Lähikoulut ry varoitti jo tuolloin, että valtionosuusuudistus on merkittävä koulutuspoliittinen linjanveto lähikoulujen lakkauttamiseksi ja suurkoulujen perustamiseksi. Yhdistys varoitti, että uudistus merkitsee käytännössä suurta, satoja kylä- ja kaupunginosakouluja koskevaa lakkautusaaltoa, joka kohdistuisi erityisesti alle 50 oppilaan kouluihin, mutta myös 50–99 oppilaan kouluihin.

Vastustin tuolloin kansanedustajana jyrkästi kyseessä olevaa muutosta, mutta hävisimme äänestyksessä. Osalla nykyisistä kansanedustajistamme on selittämistä, miten he äänestivät tässä äänestyksessä.

On käynyt, kuten pelkäsimme. Koulujen lakkauttamiset ovat koskettaneet sekä maaseutua että kaupunkeja.

Lakkautuspäätöksiä perustellaan usein taloudellisilla syillä. Samaan aikaan monet muut asiat jäävät huomioimatta. Vaikutukset ulottuvat oppilaiden hyvinvointiin ja oppimistuloksiin.

Pitkät koulumatkat vievät nykyisin aivan liian pitkän ajan pienten koululaisten päivästä. Monet kylät ovat myös hiljentyneet koulun, kylän toiminnan keskuksen, sulkemisen jälkeen.

Teknologian kehittyminen tarjoaa nykyisin pienille kouluille aivan uudenlaisia selviytymismahdollisuuksia. Etäyhteyksien avulla pienet koulut pärjäävät pienemmillä resursseilla.

Yle uutisoi äskettäin, miten mobiilikoulukokeilu pelasti kyläkoulun Kannuksessa. Oppilaiden opetusvastuu siirtyi viidensadan kilometrin päähän Lapinjärvellä sijaitsevalle koululle.

Tämä kaikki edellyttää kuitenkin toimivia laajakaistayhteyksiä. Valtiovallan on huolehdittava lupauksensa mukaisesti siitä, että tämä toteutuu koko Suomessa ja myös jokaisessa Keski-Suomen kunnassa. Jäljellä oleva peruskouluverkosto on pyrittävä turvaamaan mahdollisimman kattavasti.

Parhaillaan esimerkiksi Jyväskylässä on lakkautusuhan alla Saarenmaan koulu. Sen lakkauttaminen on päättäväisesti torjuttava. Päätösvalta asiassa on Jyväskylän kaupunginvaltuustolla.

Petri Neittaanmäki

yhteiskuntatieteiden maisteri

kaupunginvaltuutettu

kansanedustajaehdokas (kesk.)

Jyväskylä