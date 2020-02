Perussuomalaiset ja Alvan omistuspohja

Jyväskylän kaikkien kaupunginvaltuustoryhmien puheenjohtajat Perussuomalaisia ja yhtä yhden valtuutetun ryhmää lukuun ottamatta vaativat kaupungin kokonaan omaistaman sähkö-, lämpö- ja vesihuoltoyhtiön, Alva Oy:n vähemmistosuuden myynnin selvittämiselle työrauhaa.

Perussuomalainen valtuustoryhmä on valmis lopettamaan kalliin konsulttiyhtiön rahoittamisen ja luopumaan myyntihankkeesta heti. Riittäviä perusteita tuottavan yhtiön omistuspohjan laajentamiselle emme näe.

Vähemmistöosuudenkin myynti suurelta osin monopoliyhtiöstä sisältää riskejä. Mikään yksityinen taho ei tule yhtiöön haluamatta muihin sijoituskohteisiin verrattuna riittävän hyvää ja pitkäaikaista tuottoa. Sen maksaisivat Jyväskylän asukkaat ja yritykset.

Jos vähemmistöosakas on ulkomainen, sille menevä osa kaupunkilaisten maksamista rahoista menee maasta ulos. Kotimaisenkin osaomistajan voitto todennäköisesti valuisi kaupungista pois.

Yksityinen osaomistaja toisi yhtiön sisään ongelmia, koska sen tavoite on voiton tuotto omistajilleen. Kaupungin palveluyhtiön omistuksen tarkoitus on monitahoinen, joista maksujen pito kohtuullisina on keskeisin. ”Sekayhtiössä” myös päätöksenteko menisi nykyistäkin salaisemmaksi.

Kaupungin tulee suunnitella käyttömenonsa tulojen mukaan ja toteuttaa vain sellaisia investointeja, jotka voidaan rahoittaa kohtuullisen lainakannan ja riskin puitteissa tuottavaa omaisuutta myymättä. Tämä koskee myös Hippos-hanketta.