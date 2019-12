Perussuomalaiset valmiita vastuunkantoon

Pekka Penttinen väitti (KSML 9.12.), että perussuomalaiset eivät ole valmiita hallitukseen. Tämä on täysin väärä väite. Ps on ollut, on nyt ja on tulevaisuudessa valmis hallitukseen.

Oppositiossakin voi vaikuttaa, kun kansan tuki on laaja, mutta hallituksessa voi vaikuttaa enemmän. Siksi ps on siihen valmis. Muut puolueet ovat tähän asti torjuneet ps:n, me emme muita.

Perussuomalaiset ei ole yhden asian puolue. Ohjelmamme kattavat kaikki yhteiskunnan osa-alueet. Tässä eräitä tärkeimpiä lyhyesti.

Me haluamme järkevää ja realistista ilmastopolitiikkaa. Emme aja maailman puhtainta tuotantoa työpaikkoineen maastamme pois emmekä pane ilmastolaskua maaseudun vähävaraisimpien maksettavaksi. Me emme halua jatkaa erittäin kallista maahanmuuttopolitiikkaa. Me haluamme muuttaa EU:n talousyhteisöksi.

Perussuomalaiset julkaisee lähiaikoina laajan työllisyystoimenpideohjelman. Haluamme toteuttaa järkevän sote-uudistuksen. Puolustamme EU:n ahdistamaa suomalaista viljelijää. Haluamme parantaa eläkeläisten asemaa. Me haluamme turvata sananvapauden ja pitää kiinni kristillisistä arvoista.

Hallitusohjelma on aina kompromissi. Siihen olemme valmiit, mutta emme hinnalla millä hyvänsä. Hinta riippuu osaltaan siitä, kuinka vahvan mandaatin äänestäjät puolueellemme antavat. Nyt ps on toiseksi suurin eduskuntapuolue 39 kansanedustajalla ja ylivoimaisesti suosituin puolue gallupeissa. Siinä on hyvä pohja jatkolle. Olemme valmiit vastuunkantoon.