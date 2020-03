Päätoimittaja Pekka Mervola näyttää liittyneen koronavirushysteerikkojen joukkoon. Pääkirjoitussivulla (KSML 6.3.) Mervola otsikoi kauhukuvansa retorisella kysymyksellä ”Jos tästä tuleekin karmea vitsaus?”.

Lehden vastaavalta päätoimittajalta tällainen retoriikka on huolestuttava rimanalitus. Tiedotuksessa, toisin kuin Mervola väittää, Suomen viranomaiset eivät ole hyssytelleet.

Suomen hallituksen ja viranomaisten tiedotus uuden viruksen suhteen on ollut aktiivista ja tunnettuihin tosiasioihin perustuvaa, ei vähättelevää eikä paisuttelevaa. THL maan ylimpänä tartuntataudeista vastaavana organisaationa on pitänyt kansalaiset kiitettävästi ajan tasalla.

Tiedotus on ollut lisäksi aktiivista ja ajantasaista kattaen lehdistön, radion, television ja internetin. Tiedotuksen sisältöä on päivitetty tiedon kertymisen myötä, ja se on linjassa sekä Euroopan tautikeskuksen (ECDC) että WHO:n näkemysten kanssa.

Toisin kuin Mervola epäilee, tällaisen aktiivisen ja asiantuntevan tiedottamisen odottaisi mieluumminkin vahvistavan suomalaisten luottamusta eikä vähäntävän sitä!

Mervola vähättelee käsienpesuohjeita, vaikka kyseessä on tärkein yksittäinen, kaikkien ihmisten kohdalla toteutettavissa oleva tartunnantorjuntakeino. Tällaisella vähättelyllä päätoimittaja vetää mattoa viranomaisten suositusten alta.

Ehkä maailmalta, erityisesti Kiinasta, kantautuneet kuvat massiivisista kuumeen mit­tauksista ja muista joukkotoimenpiteistä ovat hurmanneet? Tällaiset manööverit ovat näyttäviä, mutta niiden tehosta ei ole tutkimusperäistä näyttöä. Hysteriaa ne kylläkin saattavat pahentaa.

Kirjoituksellaan päätoimittaja Mervola liittyy niiden joukkoon, joiden toimet ovat merkittävin markkinahäiriöiden aiheuttaja. Perusteeton kauhukuvien maalailu ja pelon lietsominen aiheuttavat suurella todennäköisyydellä enemmän vaurioita maailmantaloudessa ja kansalaisissa turvattomuuden tunnetta kuin tämäkään virusinfektio itsessään.

Tarttuvien tautien torjunnan toimivuus on eräs suomalainen menestystarina, luottakaamme siis siihen jatkossakin.