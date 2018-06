Perustulo ei ole politikoinnin asia

Tällä hetkellä ovat käynnissä perustulokokeilu ja sosiaalitukijärjestelmän uudistusta valmisteleva työ. Molemmat ovat merkittäviä tulevaisuutta visioivia hankkeita, ja siksi ansaitsemme ja tarvitsemme niistä periaatteellista keskustelua.

Perustulo ei ole karhunpalvelus yhteiskunnalle, jollaisena kansanedustajat Arto Satonen ja Sinuhe Wallinheimo (KSML 25.6.) sitä pitävät, muttei myöskään Touko Aallon (KSML 16.6.) oppositiopolitiikan väline.

Perustulon taustalla on ihmiseen uskova ja hänen oikeuttaan yhteiskunnan jäsenyyteen puolustava maailmankatsomus.

Perustulon kannattaja uskoo, että jokainen tahtoo olla toimelias yhteiskunnan jäsen ja myös ansaitsee siihen mahdollisuuden ja kannustuksen. Järjestelmässä ei siis saa olla kannustinloukkuja tai muita keinotekoisia ehtoja työlle tai muulle toimeliaisuudelle. Nykyisessä sosiaaliturvajärjestelmässä käytettävissä olevat tulot voivat jopa pienentyä työn tekemisen seurauksena.

Yli puoluerajojen ollaan yhtä mieltä siitä, että kannustinloukut tulee purkaa, mutta kovin moni samalla toteaa sen olevan mahdotonta. Martti Ahtisaarta mukaillen: minkä ihminen on sotkenut, sen ihminen voi ratkaista. Mikään poliittinen taho kun ei pidä oikeudenmukaisena nykyistä järjestelmää, jossa pienituloiset pakotetaan ansiotyöhön, joka ei taloudellisesti hyödytä työntekijää.

Suomessa työtä arvostetaan lähes itseisarvoisesti. Kuitenkaan työ ei määrittele ihmisen arvoa vaan myös työtön, työkyvytön ja työuransa päättänyt on oikeutettu samaan asemaan yhteiskunnassa kuin työtä tekevä. Järjestelmän pitää siis olla samanlainen eri elämäntilanteissa oleville. Yhdenvertaisuus edellyttää yhdenmukaistettua perusturvaa kaikille.

Usein tuntuu, että perustulosta keskustellaan vain lämpimikseen tai poliittisen huomion saavuttamiseksi. Samaa kritiikkiä on annettava myös perustuloa perinteisesti kannattaneelle keskustalle, jonka ohjelmissa perustulo on ollut kirjattuna vuodesta 1989 lähtien.

Tällä vaalikaudella puheet perustulosta ovat toteutuneet sosiaaliturvan vastikkeellisuuden vahvistamisena. Koska olisi se aika, kun päätöksentekijät alkaisivat toimia arvojensa ja esitystensä mukaan?

Aalto kritisoi vahvoin sanoin Sipilän hallitusta perustulon periaatteiden vastaisesta politiikasta. Tosiasia on kuitenkin, että tällä vaalikaudella on toteutettu maan historian ensimmäinen perustulokokeilu. Olkoonkin vajavainen ja suppea, se on silti sata prosenttia enemmän kuin mitä mikään muu puolue on saanut aikaan.

Suvi Mäkeläinen

puheenjohtaja

Keskustanuoret