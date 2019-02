Perustulo- kokeilu oli tiedevilppiä

Hallituksen perustulokokeilussa käytetty 560 euron perustulo ei riitä murtamaan asumistuen ja toimeentulotuen kannustinloukkua lyhytaikaisen työn vastaanottamista harkittaessa. Toisaalta kokoaikaista työtä vastaanottanut saisi 560 euroa suuremman palkan, mikä ei myöskään vastaa varsinaisen perustulon ajatusta.

Syntyy kaksi tilannetta, joita kumpaakin voi käyttää perustulon vastaisena argumenttina. Ensimmäisessä työtön ei ota vastaan lyhytaikaista työtä, koska ei hyödy siitä mitenkään. Perustulo ei siis väitetysti toimi. Toisessa voi kysyä, kukapa ei huolisi ylimääräistä 560 euroa. Perustulossa on silloin kyse ilmaisen rahan jakamisesta.

Väitän, että perustulokokeilun puitteet on rakennettu luomaan tutkimusaineistoa perustulon vastaisten väittämien osoittamiseksi paikkaansa pitäviksi ja perustuloa koskevien negatiivisten mielleyhtymien vahvistamiseksi.

Keskustaoikeisto on siis käyttänyt 20 miljoonaa euroa tiedevilppiin, jonka tarkoituksena on tukea perustuloa vastustavaa keskustaoikeistoa kevään vaaleissa. Tökerö tiedevilppi on lisäksi todella huono tapa brändätä Suomea maailmalle.

Petri Heiniemi

Jyväskylä