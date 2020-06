Perustulo voisi olla yksi uuden normaalin kivijalka

Perustulo on koronakriisin aikana tullut erityisen ajankohtaiseksi. Lähes yksimielisiä ollaan siitä, että ensin on huolehdittava ihmisten terveydestä. Talousasiantuntijat ja poliitikot esittävät, että seuraavaksi pitää auttaa yrityksiä ja ”työllisyyttä”.

Mutta eikö terveyshuollon varmistamisen jälkeen tulisi olla huolissaan kaikkien ihmisten toimeentulosta, myös heidän, jotka eivät työllisty? Jos yksityisiä yrityksiä voidaan pitää pystyssä ja ylläpitää valtion ja kuntien välttämättömiä palveluita kuten terveydenhuoltoa ja koulutusta, niin toimeentulo on useille turvattu.

Näin ei nyt kuitenkaan tapahdu. Yritykset joutuvat lomauttamaan ja irtisanomaan työntekijöitä. Valtion ja kuntien rahoitus- ja työllistämismahdollisuudet ovat vaarassa.

Massiivisia tukitoimia ollaan kohdistamassa yrityksiin, mutta kohdentamisessa on ollut ongelmia. Työttömyyskorvausten jakoa on laajennettu, mutta siinäkin on ollut ongelmia.

Samoja ongelmia on ollut ennen koronakriisiäkin, mutta tämä kriisi ja sen helpottamiseen tarkoitetut toimet korostavat byrokratian ja kohdentamisen ongelmia. Useat poliitikot ja keskustelijat sanovat, että ”Suomi ei ole koronakriisin jälkeen entisensä”.

Voisiko vastikkeeton perustulo olla yksi uuden ”normaalin” tärkeä osa?

Perustulolla voi olla myös kokonaistalouteen piristävää vaikutusta, kun pientuloisen kulutusmahdollisuudet paranevat ja uskalletaan ryhtyä pienyrittäjäksi. Kulutuksen lisääntyminen ja yrittäjyyden mahdollistuminen tehostaisivat taloutta. Näin voitaisiin rahoittaa myös perustuloa.

Taloustieteilijät puhuvat ns. dynaamisista vaikutuksista. Perustulo edellyttää kuitenkin ajatustavan muutosta työn ja toimeentulon suhteeseen. ”Tulo ei ole palkka työstä, vaan työn mahdollistaja”, sanoo saksalainen suuryrittäjä Werner Götz.

Pohjoismaiseen hyvinvointivaltioon sisältyy jo nyt laaja vähimmäisturva, joka muistuttaa perustulojärjestelmää. Siitä puuttuu vain se, että tämä turva annettaisiin kaikille tuloista tai varallisuudesta riippumatta ja vastikkeettomasti.

Perustulon toteuttaminen veisi loppuun sen kehityksen, minkä hyvinvointivaltion kehittäjät ovat pistäneet alulle. Tällöin hyväksyttäisiin päämääräksi (visioksi) täydellinen perustulojärjestelmä ja siihen pyrittäisiin pienin osauudistuksin (siirtymävaiheen perustulo), joita ovat lapsilisäjärjestelmän vahvistaminen, kansan-/takuueläkkeen perusosan vahvistaminen, ”yhden luukun” periaatteen kehittäminen, opintotuen kehittäminen jne.

Oleellista on, että päämäärä pidetään mielessä, kun puretaan byrokratiaa, uudistetaan sosiaaliturvaa ja verotusta. Suurta mullistusta ei aluksi tarvittaisi, vaikka ajatustavan muutoksen seuraukset voisivat olla suuret.

Tarvitaan vain myönteinen poliittinen tahto. Kyse voisi olla aluksi verotus- ja sosiaaliturvajärjestelmän yhdistämisestä negatiivisen tuloveron mallin avulla. Jatkossa perustulojärjestelmä pitäisi olla sosiaaliturvajärjestelmästä erillään.