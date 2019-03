Pesäpallon koti on Hippos

Jyväskylän Kirittärien pelaajien kirjoitus (KSML 12.3.) oli erittäin osuva.

On hienoa ja tarpeellista että Hippoksen aluetta ollaan kehittämässä. Vahva liikuntakulttuuri ja huippu-urheilu on Jyväskylän vahvuus, josta kaupunki tunnetaan myös kansainvälisesti. Isoon investointiin on tärkeää saada yritykset, tiedeyhteisö ja urheiluseurat laajasti mukaan.

Pöyristyttävää kuitenkin on, jos Hippos2020-hankkeen varjolla nyt pesäpalloa ollaan työntämässä pois alueelta. Suomen kansallispeli on kehitetty nimenomaan Jyväskylässä, ja lajin hallitseva suomenmestari Kirittäret on ollut tällä vuosituhannella kaupungin ylivoimaisesti menestynein urheiluseura. On selvää, että pesäpallon paikka on jatkossakin Hippoksella, Jyväskylän liikunnan ja urheilun keskuksessa.

Voi kuvitella, että jos jokin miesten joukkue olisi niittänyt omassa lajissaan vastaavaa menestystä ja ollut 20 vuotta joka vuosi mitaleilla, useinmiten vieläpä kirkkaimmilla, tilanne olisi toinen. En usko, että lajin tulevaisuutta Hippoksella kukaan kyseenalaistaisi. Valitettavasti nyt näyttää siltä, ettei naisjoukkueen olosuhteita pidetä lainkaan niin tärkeinä.

Pesäpallo on Suomen arvostetuin ja seuratuin naisten joukkuelaji ja Kirittäret osa Jyväskylän tunnettavuutta. Jyväskylä ei voi jättää huomiotta menestyneintä seuraansa ja sen tilatarpeita.

Vielä ei ole kuitenkaan millään tavalla myöhäistä tarttua asiaan. Pesäpallo ei ole ollut missään vaiheessa mukana varsinaisessa Hippos2020-suunnitelmassa, joten sen tulevaisuus on täysin kaupungin päättäjien käsissä.

Tilaa pesäpallolle löytyy hyvin esimerkiksi varsinaisen Hippos-hankkeen eli Lehdon urakka-alueen vierestä liikuntapuistosta nykyisen parkkialueen kohdalta, jonne sitä jossain suunnitelmissa on sijoitettukin.

On tärkeää, että myös uudistettu Hippos olisi jatkossa ympärivuotinen liikuntatapahtumien koti. Nyt sinne suunnitelluista lajeista pääosa keskittyy talvikauteen, ja jalkapallokin ollaan viemässä sisähalliin. Pesäpallostadion toisi näin myös Hippoksen ulkoalueelle huippu- ja junioriurheilua sekä aktiivisuutta kesäkaudelle.

Kaupungissa on kasvava pesäpallojunioreiden joukko, joka tulevaisuudessa pitää yllä Jyväskylän vahvaa pesäpallomainetta ja perinteitä johtavana liikuntakaupunkina.

Henna Virkkunen

europarlamentaarikko (kok.)

Jyväskylä