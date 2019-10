Petoksen makua

SDP:n kansanedustajan Riitta Mäkisen mukaan (KSML 19.10.) sosiaalinen oikeudenmukaisuus on Rinteen hallituksen keskiössä. Olen sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta Rinteen hallituspolitiikassa täysin eri mieltä Mäkisen kanssa.

SDP ja sen puheenjohtaja Antti Rinne voittivat kevään eduskuntavaalit paljolti sillä, kun eläkeläisille luvattiin sadan euron nettokorotus eläkkeisiin kuukaudessa. Tämän lupauksen takia eläkeläiset äänestivät sankoin joukoin SDP:n erittäin niukkaan vaalivoittoon ja Rinteen pääministeriksi.

Nyt eläkeläisille alkaa valjeta se petos, jolla SDP ja Rinne vaalivoiton ottivat. Rinteen lupaamaa ”vappusatasta” ei ole eläkeläisille tulossa. Todellisuudessa SDP:n lupaama ”vappusatanen” oli selvä huijaus, jolla saatiin myös monet työeläkeläiset narrattua mukaan äänestämään demariehdokkaita.

Mielestäni SDP ja Rinne tekivät harkitun petoksen etenkin ”duunarityöeläkeläisiä” kohtaan täysin katteettomilla vaalilupauksillaan, joille Rinteeltä ei lisärahaa nyt heru.

Päinvastoin ikänsä töitä tehneet työeläkeläiset joutuvat nyt Rinteen hallituspolitiikan maksajiksi esimerkiksi polttoaineiden, monien verojen sekä maksujen noustessa.

Takuu-ja kansaneläkettä saavien eläkeläisten ostovoimaa pitääkin korjata, sillä moni eläkeläinen elää pienillä tuloilla ja kaikki lisäraha tulee heille tarpeeseen. Mutta koko ikänsä töitä tehneet ja pelkkää työeläkettä saavat ”duunarieläkeläiset” petettiin taaskin törkeästi.

Tilastojen mukaan Suomessa on noin 370 000 työeläkeläistä, joiden eläke on alle 1 200 euroa kuukaudessa. Tämä on EU:n määrittelemä köyhyysraja. Lähes 60% työeläkkeensaajista saa alle 1 500 euroa kuukaudessa.

Työeläkeläisten rajuun ostovoiman heikkenemiseen on pääosin syynä Paavo Lipposen (sd.) sateenkaarihallituksen vuoden 1996 alusta voimaan asettama taitettu indeksi. Rinteen hallitus ei lupaa korjata taitettua indeksiä.

Kimmo Kiljunen (sd.) sai keväällä uusittua kansanedustajan paikkansa pääosin eläkeläisten tuella toimittuaan jo hyvissä ajoin ennen vaaleja aktiivisesti julkisuudessa taitetun indeksin korjaamiseksi.

Kiljusta äänestäneet eläkeläiset odottavat häneltä nyt eduskunnassa samaa aktiivisuutta ja vastavuoroista palvelusta eläkeläisille taitetun indeksin korjaamiseksi.