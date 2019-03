Pidetään puolemme, kirjailijat!

Mitä terävämpi ja kapeampi on kirjallisuuden kärki, sitä leveämmin se auraa tieltään laadukkaita kirjoja marginaaliin. Kuten Hesarin Majanderin et consortes sisällissotakirjallisuutta koskevassa keskustelussa ja kolumnoinnissa ei sanallakaan mainita Tapani Heinosen kirjaa ”Ja satakieli lauloi Fellmanin pellolla”, josta on otettu useampi painos.

Sylvia Hosseini kirjoitti Suomen Kuvalehdessä, että jopa Alkon myyjiä koulutetaan tuntemaan laajalla kirjolla eri maiden ja alueiden viinejä ja miten ne käyttäytyvät eri ruokalajien kanssa. Mutta kriitikot ja muut kirjallisuusasiantuntijat eivät vaivaudu omaa mukavuusaluettaan pidemmälle. Puhumattakaan kirjallisista teilauksista ja suoranaisista murhista.

Kaikista pahinta on täydellinen mitätöinti eli vaikeneminen. Monen vuoden laadukas kirjallinen työ kuitataan hiljaisuudella. Pitäisikö meidän kirjailijoiden pitää enemmän toistemme puolta? Ennen kaikkea vihastua laiminlyötyjen marginaaliin tungettujen hyvien teosten puolesta? Kyllä. Kaarina Valoaalto

Toivakka