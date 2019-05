Pidetään seurakunnassa syli avoimena partiolaisille

Kirkkopäivien messussa sunnuntaina tuli esiin monta omaa seurakuntaamme koskettavaa asiaa. Kun piispamme Simo Peura kutsui alttarin ääreen kaikki paikalla olleet tämän vuoden rippikouluisoset, reilusti yli sata nuorta suorastaan riensi joukolla alttarille. Se oli mahtavaa ja upeaa!

Kaikkiaan Jyväskylän seurakunnassa on noin 300 isosta. Luulenpa, että näiden nuorten läsnäolo vaikutti meihin kaikkiin positiivisesti. Heidät siunattiin yhteisesti ja iloisena he jatkoivat tehtäviinsä hyvään Jumalaan luottaen. Vaikka paljon on puhuttu siitä, kuinka ihmisiä eroaa kirkosta, onneksi meillä on näitä ihania, nuoria jotka ovat seurakuntamme piristysruiske.

Kolehdin keräsivät pienet ja hieman isommat partiolaiset. Sitten seurasivat ehtoollinen, kiitosvirsi, ristisaaton poistuminen alttarilta. Kiitollisena sain huipentaa tilaisuuden osaltani sotilaskotisisarten tarjoamiin pullakahveihin.

Poislähdön hetkellä ajatukseni ohjautuivat Vesalan leirikeskukseen, josta meillä on seurakunnassa ollut kamalasti vääntöä kohta lähes kymmenen vuotta. Ennen kaikkea edellisen valtuuston kanssa kävimme asiasta suurta taistoa, ja viime äänestyksessä hävisimme yhdellä äänellä. Vesalan uudistusta ei siis päästy vieläkään aloittamaan.

Asia otettiin kuitenkin heti uudestaan käsittelyyn. Ensi tiistaina valtuusto lopullisesti päättää, kuinka asiassa käy.

Me tarvitsemme eheitä leirikeskuksia pitämään yllä hienoa rippikouluelämää ja muitakin seurakunnan toimintoja.

Myös partiolaiset ovat nyt paljon keskustelun alla kirkossamme. He toimivat yhteistyössä seurakunnan kanssa myös kirkkopäivien järjestelyissä.

Partiolaisten tunnelmallinen nuotiokirkko Kirkkopuistossa näytetään televisiossa 26.5, joten kaikilla on mahdollisuus nähdä pilkahdus tästä hienosta toiminnasta.

Perinteisesti partiotoiminta on ollut osaltaan hengellistä, mutta viime aikoina toimintaa on maallistettu ja muun muassa partiovalaa ollaan muokkaamassa. Tästä syystä seurakunnissa ollaan nyt osittain sitä mieltä, että partiolaisille ei enää tarvitsisi tarjota tiloja eikä tukea toimintaa muutenkaan.

Mielestäni tässä ollaan menossa ihan väärään suuntaan. Nyt jos koskaan seurakunnan tulee pitää syli avoimena näille nuorille, jotka ovat jo omalta kohdaltaan tehneet yhden hyvän valinnan ja lähteneet partiotoimintaan mukaan.

Partiotoiminta kehittää niin monenlaista hyvää asiaa nuoren elämässä, että sitä olisi syytä suositella kaikkien nuorten harrastukseksi. Jos seurakunta nyt sulkee ovensa tälle suurelle joukolle nuoria, emme varmasti saa heitä muutenkaan seurakuntaan mukaan.

Kun otamme heidät avosylin vastaan, tulee uskonnollisuus siinä varmasti pikkuhiljaa ainakin suurimmalle osalle nuorista tärkeäksi osaksi elämää.