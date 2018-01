Pienyrittäjälle tuli taas uutta pakkobyrokratiaa

Viiden päivän sisällä on jokaisesta palkanmaksusta tehtävä verottajalle työntekijäkohtainen palkanmaksuilmoitus. Tämä on uskomaton byrokratiauutinen. Ajatella, että tasavallan presidentti on tällaisen lain päässyt vahvistamaan!

Samaan aikaan puhutaan toisaalla aktiivimallista, jossa työtön aktiivisesti kyselee vaikka vain lyhytaikaista palkkatyötä.

Keneltä hän töitä kyselee? Henkilöltä, joka ehkä olisi valmis lyhytaikaiseen työllistämiseen tai joka on aikeissa perustaa oman pienyrityksen?

Mutta 16.1. voimaantulleen lain mukaan hän tai hänen suunnittelemansa pienyritys on vuodesta 2019 lähtien lainrikkoja, jos yritys ei ole viiden päivän sisällä ilmoittanut verottajalle työntekijälle maksettua palkkasummaa verojärjestelmään, hienolta nimeltään tulorekisteriin.

Tuon pahempaa työllistymisen byrokratiaestettä on vaikea keksiä.

Pienyrittäjällä tai pienyrittäjäksi suunnittelevalla on työllistämistyönsä eteen tuottavampaakin tekemistä. Pienyrityksiä lopetetaan tai ei käynnistetä, ja yrittäjiä sekä työllistettäviä ilmoittautuu työttömäksi.

Pitäisi säätää mokoma byrokratiapalvelu vastikkeelliseksi: verottaja maksakoon tuottamattomasta lisätyöstä selkeän työkorvauksen työnantajalle.

Lauri Koskinen

KTM

Saarijärvi