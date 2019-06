Piikki länsimaiden lihassa

”Venäjä, idästä ei mitään uutta”, otsikoi Lars-Olof Fredriksson brittikremnologi Gilesin uusinta teosta analysoivan kirjoituksensa (KSML 25.6.).

Venäjä tai Neuvostoliitto on ollut lännelle ”piikkinä lihassa” bolshevikkien vallankumouksesta lähtien. Se on toisesta maailmansodasta lähtien ollut (USA:n painostuksesta) teknisten laitteiden ja koneiden vientisaarrossa, joka on edelleenkin voimassa.

Sitten ihmetellään siellä vallitsevaa erilaista kulttuuria, jolle naureskellaan ja jota on vuosikymmeniä yritetty samankaltaistaa meidän omamme kanssa. Jos Jeltsinin kauden hulvaton meno olisi saanut jatkua, olisi Venäjän monipuoliset ja laajat luonnonvarat tulleet ”länsimaistuneiksi”, mutta Putin esti sen, ja siksi häntä länsimaissa vihataankin.

Ei mene uutispäivää, ettei media neuvo, miten Venäjän tulisi toimia päästäkseen ”yhteisön jäseneksi”.