Pirteän kyläkoulun elämää

Muuramen kunta on huolehtinut pienistä kouluistaan kiitettävästi. Uusia kevyen liikenteen väyliä ja suojateitä on tehty turvaamaan pienten koululaisten matkaa, ja tarvittavia muutoksia on tehty koulujen pihoihin ja rakennuksiin pyydettäessä.

Toivomme lämpimästi, että tämä pienten koulujen arvostus pysyy yllä sekä päättäjien että oppilaiden vanhempien keskuudessa.

Muuramen kunnan Niittyahon perinteinen, mutta nuorekas koulu elää tämän päivän pedagogiikkaa. Piskuisen 62 oppilaan ja neljän opettajan kouluyhteisön arki on upea esimerkki uuden opetussuunnitelman mukaisen, monimuotoisen opetuksen järjestämisestä.

Koulun yhteistyö perheiden kanssa on poikinut monenlaista iloa myös lähiasukkaille tapahtumineen, myyjäisineen ja koululaisten perheiden tutustumisineen keskenään – vanhaa kunnon yhteisöllisyyttä ja kylähenkeä! Koulun vanhempainyhdistys toimii aktiivisesti koulun ja oppilaiden iloksi ja hyväksi.

Erilaisissa tapahtumissa kerätään varoja vaikkapa välituntivälineisiin ja tutustutaan paremmin toisiimme. Tämän mahdollistaa pieni kouluyhteisö, jossa on helppo tutustua lasten koulukavereihin ja heidän vanhempiinsa, ja näin luoda turvallista, kiusaamisen vastaista opiskeluilmapiiriä.

Ympäristön tarjoamia mahdollisuuksia hyödynnetään koulun arkipäiväisessä toiminnassa innokkaasti. Esimerkiksi kasvio keräiltiin lähimetsästä ottamalla kuvia, syksyn satoon tutustuttiin naapuruston puutarhassa myös omenoita maistellen. Toiminnallisena pajapäivänä karjalanpiirakkoiden paistopaja oli erään oppilaan kotona sekä monia muita, oppiainerajat ylittäviä luontoretkiä nuotioeväineen ja hyvän mielen teemoineen järjestetään useita kertoja lukukaudessa.

“Liikkuva koulu”-teemaa ylläpidetään pitkillä liikunnallisilla välitunneilla sekä ulkona että koulun liikuntasalissa, ja koulun omaa maratonia kerrytetään välituntisin.

Talven aikana on harrastettu päivittäin talvilajeja patikoinnista luisteluun ja hiihtoon, ja pidettiinpä omat olympialaisetkin, jotka päätettiin pilkkipäivällä; parin oppilaan isät toimivat pilkkimestareina.

Pienessä kouluyhteisössä jokainen opettaja opettaa jokaista koululaista, ja tämä luo lempeän, vastaanottavan ilmapiirin koululaisille, kun kaikki ovat tuttuja ja turvallisia aikuisia.

Välituntitouhuissa sekä pienimmät että isoimmat koululaiset ovat samoissa peleissä ja leikeissä, ja kaikki tutustuvat toisiinsa. Pienissä luokissa myös erityistarpeet pystytään huomioimaan, ja erityisoppijatkin integroituvat luokkaryhmäänsä kiertävän erityisopettajan, avustajan ja luokanopettajan riittävän huomion ansiosta. Tämä ei isossa koulussa ja suurissa ryhmissä olisi mahdollista.

Jouluisin ja keväisin kokoonnutaan yhdessä viettämään huolella suunniteltuja juhlia, joissa jokainen pienikin koululainen pääsee esiintymään yleisön edessä.

Näihin juhliin osallistuvat usein myös entiset oppilaat jopa vuosien takaa. Sekin kertoo, miten tärkeä tämä pieni, kotoisa Niittyahon koulu on niin nykyisille kuin entisille oppilaille ja heidän vanhemmilleen.

Muuramen päättäjät: Kiitos pienestä ja elinvoimaisesta koulustamme!

Taija Nuorgam

Jaana Jukansaari

Niittyahon koulun vanhempainyhdestyksen puolesta

Muurame