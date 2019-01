Pitääkö olla huolissaan?

Suomen maaperällä käydään ensi keväänä suuret ja erikoiset sotaharjoitukset, sillä niitä johtaa Yhdysvallat. Miten ihmeessä sellaiseen menettelyyn voidaan mennä, koska Suomi on itsenäinen valtio eikä sotilasliitto Naton jäsen. Tuskin jäseneksi tuleekaan. Harjoituksen tavoitteena on testata mm. tieto- ja johtamisjärjestelmien yhteensopivuutta. Pitkään harjoitukseen osallistuu 19 maata ja Nato. Harjoitus kulkee nimellä Bold Quest.

Eduskunnan puolustusvaliokuntaa on informoitu harjoituksesta ja sen kokonaiskuva on selvillä. Myös valiokunnan piirissä on jossain määrin ihmetelty sitä, että Suomen maaperällä pidettävää harjoitusta johtaa vieras valtio. Tosin valiokunnan puheenjohtaja Ilkka Kanerva suhtautuu ratkaisuun myönteisesti.

Milloin viimeksi harjoitusten johdon suhteen on toimittu näin? Valistunut arvaukseni: ei itsenäisen Suomen aikana.

Yhdysvaltalaisten johtama harjoitus, kuten muutkin kansainväliset harjoitukset saavat sinetin ulko- ja turvallisuuspoliittiselta johdolta. Niistä päätetään tasavallan presidentin ja ulko- ja turvallisuuspoliittisen valiokunnan kokouksissa.

Puolustusvoimien kansainvälinen koulutus- ja harjoitussuunnitelma sisältää tälle vuodelle 92 tapahtumaa, hiukan enemmän kuin viime vuonna. Myös harjoitusten kustannukset kasvavat viime vuoden vajaasta 8,8 miljoonasta vajaaseen 11 miljoonaan euroon. Valtaosan summasta nielaisee Bold Quest-harjoitus, jonka kustannukset nousevat 4,5 miljoonaan euroon. Pääosa rahasta menee infran rakentamiseen.

Puolustusministeriön mukaan harjoituksessa ei ole kyse perinteisestä joukkojen harjoituksesta vaan tapahtumasta, jossa harjoitellaan monikansallista yhteistoimintaa eri asejärjestelmillä maalta, mereltä ja ilmasta. Siis paukutellaan kuitenkin.

Elämme mielenkiintoista aikaa, koska tänä keväänä on myös eduskuntavaalit. Meillä kansalaisilla on runsaasti aikaa pohtia tykönämme moisten sotaharjoitusten tarvetta ja ajankohtaisuutta ennen päätöstä ehdokkaasta äänestyskopissa.

Itse vastaan otsikon kysymykseen: Kyllä pitää.

Aatos Forsström

Joutsa