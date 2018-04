Pitkän pohdinnan päätös

Susanna

Aika aikaa kutakin. Tämä virke on pyörinyt mielessäni jo kauan. Pitkä pohdinta siitä, jatkanko politiikassa, on nyt saanut päätöksensä. Kyse ei ole vähäpätöisestä päätöksestä. Olen kasvanut politiikkaan. Lähdin nuorena mukaan Demarinuorten toimintaan, ja puolueeseen liittyminen oli minulle vakava päätös. Ensimmäiset eduskuntavaalini kävin vuonna 1991.

Seuraavan vuoden kunnallisvaaleissa tulin valituksi Jyväskylän kaupunginvaltuustoon ainoana alle 30-vuotiaana. Olin tuolloin 20-vuotias. Valtuutetun tehtävässä toimin 16 vuotta.

Kansanedustajavuosia tulee tänä keväänä täyteen 19. Kaiken kaikkiaan olen toiminut kansanvallan palveluksessa eri tehtävissä ja eri tasoilla yli neljännesvuosisadan.

Ratkaisuuni olla asettumatta ehdolle ensi kevään eduskuntavaaleissa vaikuttivat monet syyt niin politiikan kuin oman elämänpiirinkin parissa. Politiikka on muuttunut valtavasti sinä aikana, kun olen ollut kansanedustaja. Monet muutoksista ovat olleet myönteisiä, mutta eivät kaikki.

Tulin aikanaan työyhteisöön, jossa oltiin paljon yhdessä myös varsinaisten kokousten ja työtehtävien ulkopuolella. Tämä kasvatti oppimaan toisilta, kuuntelemaan ja keskustelemaan. Eri mieltä oltiin usein, riitelyksi meni harvoin.

Mitä pidemmälle uusi vuosituhat kului, sitä enemmän kansanedustajuus alkoi olla yksilöhommaa. Yhä vähemmän on vapaamuotoista, yhteistä keskustelua. Tämä on valitettavasti köyhdyttänyt poliitikkojen välistä taustakeskustelua, jolla voisi olla myönteistä vaikutusta myös laajempaan kansalaiskeskusteluun.

Politiikkaan on lisäksi tullut vastenmielistä, ihmisiä loukkaavaa ja vähättelevää puhetta. Olen kokenut tässä ympäristössä työskentelyn välillä raskaaksi. Tämä ilmiö vaatii kansanvaltaisten liikkeiden tiivistä yhteistyötä.

Samanaikaisesti kun olen saanut tehdä tätä mielenkiintoista mutta välillä myös raskasta työtä, olen tasapainotellut perheen ja työn välimaastossa – kuten tuhannet ja taas tuhannet suomalaiset. Vaikka puolisoni on kaikki nämä vuodet hienosti kantanut vastuuta lapsistamme ja tukijoukkomme ovat olleet tiiviisti apunamme, on poissaolo perheen luota alkanut vaivata minua itseäni yhä enemmän. Näin siitä huolimatta, että olen vankasti sitä mieltä, että kansanedustajuuden ja vanhemmuuden yhdistäminen on mahdollista. Enhän muutoin olisi kyennyt tehtäviäni näin pitkään hoitamaan.

Harkintaani ovat siis vaikuttaneet ennen muuta oma elämäntilanne ja jaksaminen. Lopulliseen päätökseeni vaikutti voimakkaasti myös lähipiirissä pari vuotta sitten läpikäyty vakava sairastuminen.

Kansanedustajan luottamustehtävä on raskas, kuluttava ja vaativa homma. Kiitosta kuuluu harvoin, haukkuja saa paitsi omista toimista myös toisten tekemisistä tai tekemättä jättämisistä.

Samalla kansanedustajan tehtävä on ainutlaatuinen ja mahtava työ! Se on hyvin antoisa, opettavainen ja mielenkiintoinen. Olen saanut kokemuksia, joita ei missään muualla työelämässä voi kokea. Olen nähnyt politiikan eurooppalaisen ja kansainvälisen tason erilaisissa tehtävissäni – joissakin olen voinut todella vaikuttaa valittuun suuntaan. EU-puheenjohtajuuskausi vuonna 2006 nousee yhdeksi koko elämäni hienoimmista kokemuksista.

Päätöksen kypsyessä on mielessäni pyörinyt kysymys, mitä pitkän poliittisen uran jälkeen. Olen valitettavasti joutunut surullisena seuraamaan monien entisten kollegoideni tuskaista työnhakua. Poliitikon leima lyödään helposti eikä se hevillä irtoa.

Entinen kansanedustaja on lopun elämäänsä entinen kansanedustaja, ja tällä on vaikutusta myös työllistymiseen, vaikka muuta usein väitetään.

Niinpä tulevaisuus on huolettanut. Sitten eteeni avautui mahdollisuus, jota en voinut ohittaa. Jyväskylässä sijaitsevan Keski-Suomen ensi- ja turvakodin toiminnanjohtajan paikka tulisi haettavaksi. Tehtävä kiinnosti minua välittömästi.

Olen pitkän urani varrella sanonut, että haluan tehdä politiikan jälkeen vielä jotain muuta. Jotain sellaista, jossa voisin hyödyntää oppimiani asioita ja kokoamiani verkostoja, mutta joka samalla olisi yhteiskunnallisesti tärkeää ja merkityksellistä.

Ensi- ja turvakotityö on minulle pitkältä ajalta tuttua. Olen toiminut vuosia sitten Keski-Suomen ensi- ja turvakodin johtokunnassa, ja ollut myös valtakunnallisen liiton varapuheenjohtaja. Yhteiskuntatieteiden maisterin koulutukseni ja muu kokemukseni tukee tehtävässä vaadittavia taitoja. Koin, että minulla oli paitsi oma kova kiinnostus myös hyvät edellytykset hakea tehtävää.

Nyt kun minut on tehtävään julkisen hakuprosessin kautta valittu, olen todella iloinen saamastani luottamuksesta ja äärettömän innoissani uusista työtehtävistäni. Haluan antaa tähän työhön kaiken vuosien varrella keräämäni osaamisen.

Edessä on toki myös paljon uuden opettelua, mutta olen vakuuttunut, että Keski-Suomen ensi- ja turvakodin sekä valtakunnallisen liiton ammattitaitoinen henkilöstö on tarpeen tullen valmiina auttamaan.

Haen tämän johdosta vapautusta eduskuntatyöstä ja lähden siitä, että vapautus myös myönnetään. Olen lähdössä tekemään yhteiskunnallisesti tärkeää työtä järjestösektorille.

Vapautuksia on myönnetty tälläkin kaudella siirtymisiin henkilöstöltään pienempien organisaatioiden palvelukseen ja omaani lyhyemmällä eduskuntakokemuksella. Koska omassa maakunnassani tällaisia paikkoja avautuu harvoin, on luonnollista hakea mielenkiintoista tehtävää, vaikka eduskuntakausi jääkin hieman vajaaksi. Pidän luonnollisena, että myös eduskunnasta siirrytään muualle työelämään.

Kuten jo totesin, koen antaneeni kansanvallalle ja työlle keskisuomalaisten edunvalvojana ison osan elämästäni. Olen hyvin kiitollinen siitä, että olen saanut tällä politiikan näköalapaikalla toimia. Olen oppinut valtavasti ja saanut osaltani vaikuttaa suomalaisen yhteiskunnan suuntaan.

Haluan kiittää kaikkia äänestäjiäni, tukijoitani, läheisiäni, ystäviäni ja kaikkia keskisuomalaisia näistä vuosista. Uskon, että te haluatte minun antavan panokseni jatkossakin keskisuomalaisten hyväksi – nyt vain toisenlaisessa tehtävässä.

Kirjoittaja on SDP:n

kansanedustaja Keski-Suomesta.