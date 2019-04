Poliisiin panostaminen kannattaa

Turvallisuus on jokaisen perusoikeus ja poliiseilla on tärkeä rooli sen ylläpitäjinä. Poliisin, syyttäjän että tuomioistuinten voimavarojen on oltava riittävät rikosten tutkimiseksi ja laillisen järjestyksen turvaamiseksi kaikkialla maassa.

Poliisien määrän lasku on saatu pysähtymään lisäpanostuksilla. Vuonna 2015 sovitun julkisen talouden pitkän tähtäimen rahoituskehyksen mukaan poliisimiesten määrä olisi muuten laskenut alle 7 000 nykyisen hallituskauden aikana.

Tänä vuonna poliisien määrän on arvioitu olevan noin 7 300. Poliisiammattikorkeakoulun sisäänottomäärä on nostettu vuoden 2017 aikana 400 oppilaaseen, joka mahdollistaisi noin 7 850 poliisia vuoteen 2024 mennessä.

Tälle vuodelle tehdyt poliisien lisäpanostukset ovat keskittyneet erityisesti lähipoliisitoimintaan (2,5 miljoonaa), nettipoliiseihin (1,6 miljoonaa) sekä poliisin näkyvyyteen ja läsnäoloon poliisien kannalta haasteellisilla alueilla ja harva-alueilla (3,3 miljoonaa). Hallituksen pitkän tähtäimen taloussuunnitelmassa nämä tehdyt lisäykset hyväksyttiin myös jatkovuosille!

Nettipoliisirahoituksella sekä vahvistetaan paikallispoliisien toimia netissä lisäämällä jokaiselle laitokselle kaksi nettipoliisia että lisätään Keskusrikospoliisin rikostiedustelu- ja analyysitoimintaa lasten seksuaalisen hyväksikäytön torjunnan koordinoimiseksi valtakunnallisesti.

Lähipoliisi- ja harva-aluerahoituksella lisätyillä yli 70 henkilötyövuodella pyritään panostamaan ennaltaehkäisyyn, vähentämään alueellisia eroja turvallisuuden tunteessa sekä lisäämään poliisien partiointia ja katunäkyvyyttä koko Suomessa. Rikosten ennaltaehkäisy on aina sekä taloudellisesti että inhimillisesti kestävämpää kuin jo tapahtuneen rikoksen selvittäminen.

Poliisien kokonaismäärä on saatava pysyvään kasvuun seuraavassa hallitusohjelmassa. Harvaan asutuilla alueilla pitkät välimatkat aiheuttavat lisähaasteita.

Osassa alueita on niin sanottujen massarikosten tutkinta resurssien puutteen takia haasteellista, tietojärjestelmien toimivuudessa on eroja ja koetaan, että byrokratia syö paitsi resursseja myös työn mielekkyyttä. Työhyvinvointi on vähentynyt ja työuupumus lisääntynyt. Nämä viestit on otettava vakavasti.

Monia toimia on onneksi tehtävissä. Poliisimiehet huolehtivat esimerkiksi huomattavan paljon erilaisista saatto- ja kuljetustehtävistä esimerkiksi tuomioistuimiin ja vankiloihin tai kuljettavat asiakkaita kenttätehtävissä.

Jotta poliisi voisi keskittyä erityisosaamistaan vastaavaan poliisin perustyöhön, tarvitaan siviilihenkilökuntaa nykyistä enemmän näihin tehtäviin sekä esimerkiksi analyysitoimintaan ja vartiointitehtäviin.

Näin voidaan lisätä operatiivisessa työssä työskentelevien poliisimiesten määrää, siihen heidän ydintehtäväänsä.

Poliisin työtä voidaan auttaa ja tehostaa paljon myös teknisillä ratkaisuilla. Poliisiautoissa olevat rekisterikilvenlukijat ja automaattinen liikenteenvalvonta ovat hyviä esimerkkejä tästä.

Suomi on yksi maailman turvallisimmista maista, pidetään se sellaisena. Tämän tavoitteen tulee näkyä kaikessa päätöksenteossa seuraavalla hallituskaudella.

Juha Suonperä

kansanedustajaehdokas (kok.)

Jyväskylä