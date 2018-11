Poliisille lisää rahaa

Poliisi on aina ollut kärkisijoilla, kun on kysytty kansalaisilta eri ammattiryhmien arvostuksesta. Kohta tilanne voi muuttua.

Koko maassa poliisi on saanut selvitettyä vain 8 prosenttia varkauksista, joissa tekijä ei ole heti jäänyt kiinni eikä hänen henkilöllisyytensä ole tiedossa. Yli neljänneksessä Suomen kunnista eli noin 80 kunnassa yhtään tällaista nk. pimeää tapausta poliisi ei ole saanut selvitettyä. Kyse on omaisuusrikoksista. Lisäksi poliisilta jää hoitamatta noin 100 000 hälytystehtävää, joita on kaikkiaan noin miljoona, kertoo aineisto tammi-syyskuulta.

Nyt pitäisi jo ihan konkreettisesti hälytyskellot soida. Usko poliisiin rapautuu, jos kansalaisen omaisuudenturva vaarantuu. Lisäksi ajamattomat hälytystehtävät pitäisi viimeistään olla sellainen viesti, että kansalaisten turvallisuudesta on tingitty liikaa. Poliisi tarvitsee lisää resursseja ja heti!

Jarmo Nahkamäki

puheenjohtaja

Jyväskylän Perussuomalaiset ry