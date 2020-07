Poliitikkojemme pitäisi ajaa meidän suomalaisten etua

Lauri Oinonen vaati mielipidekirjoituksessaan (KSML 16.7.), että ”Suomen pitää olla terveesti itsekäs”. Haluan osaltani myös korostaa kotimarkkinoidemme potentiaalia.

Euroopan unioni on röyhkeydessään lanseerannut jäsenmaille 750 mrd. euron elvytyspaketin, jossa vastikkeettoman avustuksen osuus olisi 500 mrd. Matemaattisesti – kun Suomen painoarvo EU:n BKT:sta on 1,73 prosenttia – lahjaosuutemme olisi 8,6 mrd. euroa.

Ennakkotietojen mukaan saattaisimme saada takaisin avustuksina 3,5 mrd. euroa eli ottaisimme vapaaehtoisesti takkiimme 5,1 mrd. euroa. Se tekisi lisälainaa jokaista suomalaista kohti 1 000 euroa.

Tätä meidän ei pitäisi missään tapauksessa hyväksyä. Sen sijaan voisimme palata ”tiukkaan nelikköön” ja vaatia heidän kanssaan vapaaehtoista osallistumista koko pakettiin.

Poliitikot varovat kertomasta, että EU on jo aiemmin käyttänyt koronan taltuttamiseen 3 000 mrd. euroa ja Suomen valtio omaansa 19 mrd. euroa, mikä sekin raha on kokonaisuudessaan katettu velalla. Pitää myös muistaa, että Suomi nettomaksajana on vuosien mittaa panostanut EU-yhteistyöhön lähes 6,7 mrd. euroa.

Tässä ”Uuden Neuvostoliiton” rakentamisessa – EU:lle annettaisiin verotusoikeus – poliitikkomme hokevat kuin yhdestä suusta: ”Mutta mitä jos muut EU-maat suuttuvat ja vienti loppuisi.”

Tosiasia on, että vientimme muodostaa vain 27 prosenttia koko BKT:stamme ja koko BKT:sta EU-maihin 16 prosenttia. Poliitikkojemme huoli on tarkoituksenhakuista, sillä oli sitten kyse kotimaan- tai vientikaupasta, kaupat syntyvät asiakkaiden tarpeista, ei poliittisista intohimoista.

Findikaattorin mukaan vuonna 2019 BKT:mme oli 240 mrd. euroa, jossa viennin osuus oli 65 mrd. euroa. Yritysten jalostusarvo – eli se osa mistä muodostuu yritysten BKT – oli viime vuonna 23 prosenttia yritysten liikevaihdosta. Näin laskien Suomen viennin arvo suhteessa bruttokansantuotteeseen oli 6,4 prosenttia.

Tästä johtuen on huomattavasti mielekkäämpää suunnata taloudelliset panokset kotimaisen kysynnän kasvattamiseen. Käden ulottuvilla olevia keinoja olisivat mm. poistaa 1,5 miljoonalta eläkeläiseltämme ”taitettu indeksi” ja tehdä kompensoiva kuoppakorotus.

Eläkeläisten kuukausieläke kasvaisi tällöin keskimäärin 150 euroa. Toiseksi palattaisiin perustuslain vaatimukseen eli palkansaajilla ja eläkeläisillä on oltava sama verotaulukko. Nythän eläkeläisten verotaulukko kohtelee heitä keskimäärin 10 prosenttia raskaammin.

Yksi kansantaloudellinen totuus on myös, että jos kansantalouteen ohjataan esimerkiksi 2 mrd. euroa, syntyy 25 000 uutta työpaikkaa.

Miksi ei irrotettaisi yhteensä 218 mrd. euron eläkerahastoista vaikkapa 6 mrd. euroa, jolloin syntyisi 75 000 uutta työpaikkaa? Keinoja on, jos vain poliitikkomme ajaisivat suomalaisten etua eivätkä olisi rähmällään sopimusrikkoja EU:n porteilla.