Poliittisen poliisin paluu

Helsingin poliisilaitos aloitti rikostutkinnan kansanedustaja Hussein al-Taeen (sd.) vuosien takaisista Facebook-kirjoituksista juutalaisista, kansanedustaja Päivi Räsäsen (kd.) tviitistä Pride-kulkueesta ja kansanedustaja Juha Mäenpään (ps.) valtiopäivillä maahanmuuttoon liittyvästä lausumasta. Tutkinnanjohtajaksi asiassa on nimetty rikoskomisario Pekka Hätönen Espoosta. Hän oli vihreiden kuntavaaliehdokkaana Espoossa 2017 ja toimi yhdenvertaisuusvaltuutetun toimistossa ylitarkastajana.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho leimasi tutkinnan tuoreeltaan ”härskiksi politikoinniksi” (13.8.).

Erityisen ongelmallista on se, että Suomen perustuslain mukaan kansanedustajaa ei saa asettaa syytteeseen hänen valtiopäivillä lausumiensa mielipiteiden johdosta, ellei eduskunta ole siihen suostunut päätöksellä, jota vähintään viisi kuudesosaa on kannattanut. Ainakin Juha Mäenpään osalta eduskunnan tulisi siten antaa suostumus kansanedustajan syyttämiselle.

Vihapuhe-korttia on ryhdytty käyttämään erilaisia kriittisiä puheenvuoroja vastaan. Joidenkin akateemisten juristien sekä virkamiesten sokeus nähdä sananvapauteen puuttumisen vaaroja on hämmentävää. Professori Martin Scheinin tviittasi (13.8.), että perussuomalaisten uskottavuus on nolla, jos se blokkaa syyteoikeuden Juha Mäenpään osalta eduskunnassa.

Rikosoikeuden professori Matti Tolvanen puolestaan ehti jo toteamaan (14.8.) Hussein al-Taeesta, että anteeksipyyntöä ei tule hyväksyä. Al-Taee kirjoitti juutalaisista. Olisiko myös vihapuhetta, jos Pohjois-Karjalan vaalipiiristä eduskuntaan valittu kirjoittaisi Facebookiin vihaavansa ryssiä, koska partisaanit tappoivat hänen vanhempansa Lieksan rajaseudulla?

Vihapuheeseen liittyvässä argumentaatiossa on ollut aikaisemminkin pahoja ylilyöntejä. Esimerkiksi Ihmisoikeusliiton kevätseminaarissa 2016 silloin ylitarkastajana toiminut ja nyt tutkinnanjohtajana toimiva komisario Pekka Hätönen totesi, että nettiin vihapuhetta kirjoittavat katsottaisiin mahdollisesti järjestäytyneeksi rikollisryhmäksi.

Mainitussa seminaarissa Åbo Akademin professori Elina Pirjatanniemi puolestaan totesi: (..) ”Keskusteluilmapiiri on muuttunut jo hyvin epämiellyttäväksi. Ruandassa tilanne lähti kärjistymään juuri epäasiallisesta keskustelusta. (..)” Tässä professori pisti kerrassaan mutkat suoraksi.

Verrattain uudet ”kiihottaminen kansanryhmää vastaan” ym. rikoslain säännökset ovat saaneet poliittisen sisällön. Näistä ja sananvapauteen kohdistuvista rikoksista vastaa ylimpänä syyttäjänä valtakunnansyyttäjä Raija Toiviainen.

Ruandan kansanmurhassa 1994 hutut tappoivat noin kolmessa kuukaudessa lähes miljoona tutsia. Olin Ruandassa 2011–2013 kansanmurhasta syytetyn yksi asianajajista silloisen apulaisvaltakunnansyyttäjän Raija Toiviaisen toimiessa syyttäjänä. Tuskin Toiviainen ainakaan silloin näki mustan Afrikan tapahtumilla yhteyttä myöhemmin suomalaisessa sosiaalisessa mediassa tai valtiopäivillä käytyyn ”vihapuhetta” koskevaan keskusteluun kuten Åbo Akademi.

Vakavista viime vuosien kolhuista huolimatta Suomen poliisi nauttii edelleen suurta arvostusta. Sitä vastoin poliittista poliisia ei Ohranasta asti tarvitse hakea. Suojelupoliisin operaatio presidentti Martti Ahtisaaren toisen kauden estämiseksi kulminoitui pääministeri Kalevi Sorsan entisen avustajan ja suojelupoliisin päällikön Seppo Nevalan (sd.) järjestämään säälimättömään ajojahtiin syytöntä tohtori Alpo Rusia vastaan. Lienee selvää, että jos poliisi koetaan poliittiseksi toimijaksi, kuten nyt on vaarana käydä, kansalaisten luottamus siihen romahtaa.