Postipalveluissa kansalaisten etu

Postitoiminnan avaaminen muiden alojen tavoin kilpailulle näyttää herättävän julkisuudessa tunnepitoista vastustamista ja jopa pelottelua Suomen ulkoisen turvallisuuden vaarantumisella.

PAU:n puheenjohtaja Heidi Nieminen (KSML 25.9.) sen sijaan lähestyy asiaa hyvin asiallisesti. Hän on huolissaan erityisesti maaseudun postipalveluista.

Saman huolen jakavat lehtiä kustantavat yhtiöt ja ennen kaikkea niiden asiakkaat. Tilaajia ei tyydytä päivän sanomalehden saaminen käsiin Postin perusjakelussa vasta illansuussa tai illalla.

Kansalaisten tiedonsaannille tärkeän postinjakelun palvelutaso on heikentynyt ja hinta kallistunut. Molemmat ongelmat uhkaavat lehtien ilmestymistä.

Koko jakelualan on yhdessä ja ennakkoluulottomasti etsittävä uusia tapoja tuottaa palvelut. Tarvitaan sekä kilpailua että yhteistyötä.

Haja-asutusalueilla on yhdistettävä erillisiä jakeluja ja kuljetuksia, jotta edes yksi päivittäinen palvelureitti säilyy. Tähän tarvitaan tarkkoja tietoja esimerkiksi siitä, mihin postia on jaettava. Myös muiden kuljetussektoreiden tietoja on avattu alan toimijoiden kesken, jotta uusia palveluja kyetään rakentamaan.

Taajamissa lehtiä ja muuta postia jaetaan arkipäivisin kaksi kertaa. Tulevaisuudessa tähän ei ole välttämättä varaa. Siksikin tarvitaan uutta ajattelua.

Viime kädessä on yhteiskunnallisten päättäjien vastuulla, että EU-direktiivinkin edellyttämä vähintään viisipäiväinen postinjakelu toimii koko maassa.

Seuraavan hallituksen on syytä ottaa Suomen jakelujärjestelmän uudistaminen ohjelmaansa, jotta tämä vaatimus kyetään vähenevän jaettavan olosuhteissa täyttämään kustannustehokkaasti.

Jukka Holmberg

toimitusjohtaja

Medialiitto