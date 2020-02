Psyykkistä sairautta pidetään potilaan syynä

Mielenterveyspalvelujen tila maassamme on häpeällinen. Tämä kielii asenteista psyykkisesti sairaita ihmisiä kohtaan.

Olen Jyväskylän psykiatrian poliklinikan asiakas. Hoitajia tai lääkäreitä ei ole riittävästi. Minulle tarjottiin sairaanhoitajan tapaamista 30 minuutiksi kuukaudessa, huolimatta huonosta voinnistani. Lääkärinaikoja saa lähinnä todistusten kirjoittamista varten. Tuttuni odotti lääkärin ajan määräämistä viisi kuukautta.

Akuutissa tilanteessa ohjeistetaan menemään päivystykseen, joka on paitsi kallista, myös altistaa potilaan pahimmassa tapauksessa traumatisoivalle kokemukselle. Toisessa kaupungissa tuttavani vietiin päivystykseen päihtyneenä itselleen vahingollisena henkilönä. Hänet laitettiin yöksi eristykseen ilman riittävää valvontaa. Hän joutui tekemään tarpeensa huoneen lattiakaivoon. Itse olen joutunut odottamaan päivystyksessä vaikeasti ahdistuneena viisi tuntia ilman minkäänlaista hoitokontaktia.

Psykiatriset potilaat ovat päivystyksessä ei-toivottuja henkilöitä. Käytöksemme ärsyttää hoitohenkilökuntaa, vaikka se olisi mielenterveysongelmaiselle ihmiselle oireen mukaista käytöstä ja syy, miksi hoitoon on hakeuduttu.

Psykiatrinen potilas on usein kiireellisyysluokituksen häntäpäässä, vaikka sairautemme voi olla meille pahimmassa tapauksessa hengenvaarallinen. Kun potilas pitkän odottelun ja ajoittain mielivaltaisen kohtelun jälkeen pääsee psykiatrisen hoitotiimin puheille, lopputulema on, ettei hoitoon pääse vaan se pitää järjestää poliklinikalla.

Ahdistus- ja unilääkkeiden määräämistä on vähennetty, mikä on hyvä asia, sillä ne eivät tarjoa pitkäkestoisia ratkaisuja. Mutta lääkkeitä korvaamaan akuutteihin ongelmatilanteisiin ei ole tarjolla mitään vaihtoehtoisia ratkaisuja. Ympäripyöreät ohjeet eivät auta, kun tarvittaisiin konkreettisia keinoja niiden mekanismien tunnistamiseksi, joista ongelmat kumpuavat.

Henkilöt, jotka eivät ole aktiivisesti itsetuhoisia, ovat tässä systeemissä väliinputoajia. Huonot kokemukset hoidon piirissä kuitenkin kasaantuvat, ja tilanne voi eskaloitua ennakoimatta. Eräs läheiseni toisessa kaupungissa päätyi hoidon riittämättömyyden takia itsemurhaan.

Mielenterveyspalvelut ovat järkevä säästökohde. Jos fyysisesti sairas henkilö menehtyy puutteellisen hoidon takia, on kyse hoitovirheestä. Jos psyykkisesti sairas yrittää saada apua tuloksetta ja seurauksena on itsemurha, on se hänen oma syynsä.

Jyväskylässäkin potilas voi olla näennäisesti hoidon piirissä, eli hänellä on psykiatrisella poliklinikalla omahoitaja, mutta silti hänelle ei tarjota juuri minkäänlaista apua.

Kärjistetysti voisi sanoa, että yhteiskunnassamme on käynnissä hiljainen likvidaatio. Henkilöt, joiden auttamiseen ei ole resursseja, poistuvat näin kuormittamasta terveydenhuoltojärjestelmäämme.