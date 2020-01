Puhutaan Alvasta

Alva Oy:n osakkeiden myynnissä ei ole kyse vain vesilaitoksesta. Yhtiön tase lähentelee tuhatta miljoonaa euroa ja sen omistuksessa on mm. kaksi suurta lämpövoimalaa (Keljonlahti ja Rauhanlalahti) sekä neljä öljyllä toimivaa varalämpövoimalaitosta (Kuokkala, Savela, Varikko ja Rauhanlahti).

Kaukolämpöverkostoa on kantakaupungin alueelle rakennettu 482 kilometriä, Tikkakoskelle 9,9 km ja Korpilahdelle 8 km. Erikokoista sähköverkostoa on – maan alla – 1 342,4 km, josta 0,4 kv:n osuus on 70,6 %. Asukkaillemme tärkeä vesilaitos ja sen verkosto on myös hinnakas, onhan sitä rakennettu nykyisen Jyväskylän alueelle yhteensä 2 073 km, josta puhtaan veden osuus on 866 km, jäteveden 882 km ja huleveden 325 km.

Yksityiskohtaisempia tietoja taseesta sekä Alva-yhtiön osakkeiden myynnistä saa 6.2. klo 17.00 Kaupunginkirjaston tilaisuudessa, jonka alustaa kaupunginjohtaja Timo Koivisto ja kommentoimassa ovat Jyväskylän suurimpien valtuustoryhmien ”kellokkaat”.