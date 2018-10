Puhutaan metsistä, hakkuista ja puusta tosiasioiden pohjalta

Vihreiden varapuheenjohtaja Maria Ohisalo esitti kyseenalaisia näkemyksiä hakkuiden vähentämisestä (KSML 23.10.). Hän vaatii hakkuiden vähentämistä 10 miljoonalla kuutiometrillä.

Ohisalon mukaan tämä ei kuitenkaan johtaisi puun tuontiin Venäjältä:

”En usko sellaiseen. Olemme me ennenkin pärjänneet ilman sitä”.

Uskomatonta, kuinka heikoilla pohjatiedoilla puolueen puheenjohtajan tehtävää hoitava Ohisalo esiintyy. Viime vuonna tuontipuun määrä metsäteollisuuden puunkäytössä oli noin 7,5 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli noin 10 prosenttia metsäteollisuuden kokonaiskäytöstä.

Venäjä on merkittävä puuntuontimaa, sillä 70–90 prosenttia tuontipuusta tulee Venäjältä. Tuontipuun osuus on ollut pahimmillaan 19,1 miljoonaa kuutiometriä, neljäsosa teollisuuden puunkäytöstä vuonna 2006.

Tämä osoittaa jälleen sen, ettei vihreiden todellinen huolenaihe ole ilmasto vaan metsätalouden lopettaminen Suomessa. Venäjällä metsien vastuullinen sekä kestävä hoito ei ole samalla tasolla kuin Suomessa, mikä siten aiheuttaa suuremman riskin hiilinielujen ja -varastojen pienentymiselle globaalisti, jos Venäjän puun käyttö Suomessa kasvaa.

Toinen vaihtoehto on metsäteollisuuden siirtyminen Suomesta muualle. Luulisi Ohisalon ymmärtävän, että maapallolla on yksi ilmakehä, Suomella ei ole omaa. Kylmiä olivat vihreiden terveiset keskisuomalaiselle maaseudulle ja työpaikoille, kun kerrankin on saatu maakunta biotalouden voimalla nousuun.

Antti Rinne esitti niin ikään erikoisia näkemyksiä: ”Metsänomistajien pitäisi kasvattaa enemmän tukkipuuta” (KSML 12.10.).

Ihmettelen, mihin sitten metsänomistajat pyrkivät, jos eivät hinnaltaan arvokkaimman tukkipuun kasvattamiseen? Toivon että metsätalouden päälle ymmärtävät demarit pitävät puheenjohtajalleen metsätalouden oppitunnin.

Kaksi vihreää vaikuttajaa, Bella Forsgren ja Veli Liikanen esittivät oikeansuuntaisia näkemyksiä ilmastonmuutoksen torjunnasta (KSML 17.10.). Ihmettelen vain, miten voimalaitoksissa poltettavan turpeen korvaaminen ”kestävillä uusiutuvilla energialähteillä, kuten tuuli- ja aurinkovoimalla” on mahdollista.

Kirjoittajilla meni suloisesti kaksi eri energiamuotoa, lämpö ja sähkö sekaisin. Haluavatko he siis korvata kaukolämpöä suoralla sähkölämmityksellä?

Sähköjärjestelmämme on jo valmiiksi kriisissä uusituvan energian määrän lisääntyessä, ja pula säätövoimasta on todellinen. Päästökauppa ohjaa väistämättä kaukolämmön tuotantoa vähäpäästöiseen suuntaan tulevalla vuosikymmenellä ja todelliset vaihtoehdot ovat kotimainen, uusiutuva metsäenergia sekä suuren kokoluokan lämpöpumput.

Petri Honkonen

kansanedustaja (kesk.)

Saarijärvi