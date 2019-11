Kun puuhataan asioita, joista ei tälle kansalle ainakaan mitään hyötyä ole, kaikki ei ole ihan kohdillaan. Totta kai voidaan huvitella ja leikkiä millaisia leikkejä tahansa, mutta ei nyt sentään ihan tosissaan pidä kaikkea ottaa.

Ihmetyttää suomalaisten hinku muuttaa yritysten ja kunniallisten laitosten nimiä miksi tahansa vähemmän ymmärrettäväksi sotkuksi. Jyväskylän Energiakin muutti nimensä joksikin ihmeen Alvaksi.

Olin aikoinani töissä Jyväskylän sähkölaitoksella ja sentään tiesin, missä olin. Vieläpä laitoksen nimen muutto Jyväskylän Energiaksi tuntuu jotenkin loogiselta, mutta Alva! Voi hyvä tavaton!

Olen minä yhden Alvarin elämässäni tuntenut, mutta hän oli pikkusen höppänä. Nyt vaikuttaa siltä, että kaupungin päättäjät ovat perineet tuon kylähullun maineen.

Ilman muuta pitäisin tuota laumaa hieman tärähtäneenä, jos en näkisi ympärilläni samankaltaista hulluutta. Kunniallinen Posti oli välillä joku Itella ja rehellinen Tie- ja vesirakennuslaitos saa kantaa nimeä Destia, joka on hyvin lähellä Dementiaa. Monet koulut ja oppilaitoksetkin ovat saaneet nimiä, jotka eivät kerro kenellekään mitään mutta haiskahtavat ulkomaalaisilta kaatopaikoilta.

Viimeisintä nimenmuutosta Jyväskylän Energia perusteli osittain sillä, että ulkomaalaisen on vaikea lukea sanaa Jyväskylä. No mikäs peruste se on? Jyväskylän Energia on jyväskyläläisiä varten, ja täällä puhutaan jyväskylää.

Tuskinpa mistään löytyy ulkomaalaista, jota kiinnostaa täkäläisen energialaitoksen nimi. Minua se kiinnostaa, koska olen taas täällä Jyväskylässä ja olin aikanani tuossa laitoksessa töissä. Kolusin myös läpi Keski-Suomen Keskusammattikoulun, ja kaikki ulkopuolisetkin ymmärtävät, missä olen opintoni aloittanut. Mistään Gradiasta minä en tiedä mitään. Tuskin monikaan tietää, mitä se tarkoittaa.

Mikähän mahti maailmassa saisi suomalaiset ymmärtämään, että me asutaan Suomessa ja puhutaan suomea? Selkeät suomalaiset nimet yrityksillä ja laitoksilla kuuluvat suomalaisuuteen, eikä niiden vääristely tee meistä yhtään kansainvälisiä. Kansainvälisyys on aivan muuta kuin oman kielen mulkkaamista.