Puhutaan vaaleissa mieluummin asiaa

”Mihinkähän maakuntaan te olette meitä liittämässä, kun demarit ajaa Keski-Suomen lakkauttamista”?

”Anteeksi kuinka?”

”Kyllä te demarit olette sanoneet olevanne sitä mieltä.”

”Nyt pitää kyllä sanoa, että en pysty kommentoimaan, kun en yhtään tiedä, mistä puhut, enkä ole perehtynyt tähän asiaan.”

Tällainen lyhyt, jopa aavistuksen ivallinen keskustelu käytiin paikallisessa lounas-kahvilassa, kun entuudestaan tuttu miesporukka minut pysäytti.

Olin vähän hämilläni ja asia jäi minua vaivaamaan. Aloin kaivelemaan tietoa, mistä moinen väite oli saanut alkunsa. Aika pian muutamalla hakusanalla netistä löytyi mielipidekirjoitus sekä sanomalehti Keskisuomalaisesta että paikallislehti Viispiikkisestä. Tuon kirjoituksen sisältöä en sen kummemmin lähde kommentoimaan. Tässä asiassa miehet kyllä olivat oikeassa, jutussa mainittiin maakuntien määrä ja SDP.

Syy miksi SDP on tullut mainituksi tuossa kirjoituksessa on varmastikin se, että 18 maakunnan malli on ollut SDP:n mielestä liian kallis ratkaisu ja asukaspohja maakunnissa yksinkertaisesti liian pieni laadukkaan toiminnan takaamiseksi.

Tästäkö on jotenkin vääntynyt ajatus, että SDP olisi ”lakkauttamassa Keski-Suomea”? Tällaisistako ”asioista” vaalien lähestyessä halutaan keskustella?

SDP:llä on paljon ihan oikeita ja tärkeitä vaaliteemoja, joista keskustelen mielelläni. Tavoite on, että jokainen ihminen tulee palkallaan toimeen. Jokaisella ihmisellä tulee olla mahdollisuus harrastaa, kouluttautua ja tavoitella unelmiaan iästä, elämäntilanteesta tai tulotasosta riippumatta. Meidän tulee edistää tasa-arvoa, pienentää tuloeroja ja kehittää reilua työelämää.

On selvää, että SDP:n johtamassa Suomessa kaikista pidetään huolta. Tervetuloa juttusille!

Heli Alapiha

kansanedustajavaaliehdokas (sd.)

Karstula