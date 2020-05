Puistokadun pyörä- reitit turvallisiksi

Pyöräilijöiden ajoreittejä Puistokadulla on syytä harkita tarkkaan, ettei synny lisää kuolonuhreja. Yhdestä sellaisesta on jo muistutus Kappelikadun kulmalla valkoisen pyörän hahmossa.

Keskisuomalaisessa esiteltiin 25.5. suunnitelman vaihtoehtoja. Näistä ehdottomasti turvallisin on kaupungin esittämä malli numero yksi, jossa säilyisi nykyinen käytäntö eli kadun molemmat puolet olisivat ajokäytössä.

Asun itse Rauhankadulla, jonne autolla ajaen pääsee vain kääntymällä Puistokadulta Tou­rukadulle. Hautausmaa on tässä kulmauksessa. Se on kuoleman loukku sellaiselle pyöräilijälle, jolla Taulumäeltä alas tullessa on ”vauhti kallossa”, eikä tässä kulmassa välitetä Tourukadulle kääntyvästä liikenteestä.

Lukuisat kerrat on pitänyt sydän kurkussa jarruttaa, vaikka auto olisi jo suojatielle kääntymässä, kun pyöräilijä koukkaa autoa hipoen sen etupuolelta päästäkseen vauhtia hiljentämättä eteenpäin. Palkkioksi äkkijarrutuksesta näytetään tööttäävälle autoilijalle vielä keskisormea.

Vika on kuitenkin satulan päällä. Vauhti on niin hurja, että auton kääntyessä vilkkua näyttäen, ei mitään pyörää ole näkyvissä ennen kuin se yllättäen eteen ilmestyy. Tätä on tapahtunut vuosien varrella usein.

Pyytäisinkin suunnittelijoita pysymään nykyisen käytännön mukaisessa ratkaisussa, jolloin hautausmaan puoleista ajorataa voisi ajaa vain ”ylös päin” eli Taulumäen suuntaan ja alaspäin -ajo järjestyisi nykykäytännön mukaan Puistokadun vastakkaista reunaa pitkin.

On pyöräilijöitä, jotka pitävät houkuttelevampana nopeasti alas tuovaa reittiä, mutta he eivät tule ajatelleeksi risteäviä katuja, joille autot kääntyvät. Kakkossuunnitelma esittelee ennen käytössä ollutta mallia, jossa samaa (hautausmaan puoleista) reittiä ajettaisiin edestakaisin. Siitä luovuttiin sen turvattomuuden ja hankaluuksien takia, koska jalankulkijat joutuivat kärsijöiksi.

Ehdotuksen sisältämien ongelmien lisäksi katu menettäisi lehmusten poistamisen myötä bulevardimaisen luonteensa.