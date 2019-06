Keskustan järjestöväki lähetti puolueemme hallitusvastuuseen turvaamaan yrittäjyyttä, ruuantuotantoa ja alueellista sekä sosiaalista oikeudenmukaisuutta. Tiukat kynnyskysymyksemme hyväksyttiin, vaikka itsestäänselvyys se ei ollut missään vaiheessa. Hyviä asioita voidaan nyt tehdä, sillä edellinen hallitus laittoi keskustan johdolla Suomen taloutta kuntoon.

Antti Rinteen talousosaamista jännitetään, mutta mielestäni kannattaa tehdä, kuten edustaja Harry Harkimo, joka totesi istunnossa tukevansa hallitusta ja hallitusohjelmaa ja halusi antaa mahdollisuuden. Äidin kasvatuksen tuloksena tiukkaan taloudenpitoon tottuneena tulen huolehtimaan siitä, että ministerit pitävät kiinni myös taloussitoumuksista. Se on ylisukupolvisuutta.

Itse saan jatkaa työtä maa- ja metsätalousvaliokunnan puheenjohtajana. Se on koko Suomen kannalta merkittävä pesti, neuvotellaanhan uusi ohjelmakausi pian. Kuitenkin sydämelläni on muutakin, ja erityisen läheisenä koen sosiaalisen oikeudenmukaisuuden asioiden etenemisen.

Tämä uusi punamulta on hedelmällinen maaperä edistää näitä asioita. Kustannuserän sijasta sosiaaliturva nähdään hallitusohjelmassa tulevaisuusinvestointina, joka mahdollistaa yksilölle täysipainoisemman elämän lisäten vapautta ja osallisuutta ja palvellen koko yhteiskuntaa. Olennaista on parantaa järjestelmän luotettavuutta, kattavuutta ja ymmärrettävyyttä – ihan tavallisen ihmisen näkökulmasta.

Köyhyyden ja eriarvoisuuden vähentäminen on keskeinen tavoite Suomessa. Pienituloisten verotus kevenee ja indeksijäädytykset loppuvat. Hallitus on nyt päättänyt korottaa perusturvaa ja sitoa myös opintorahan indeksiin ensin puolikkaana vuonna 2020 ja sen jälkeen täysimääräisesti. Olemme myös sitoutuneet seuraamaan tilannetta ja arvioimaan jokaisen budjettiriihen yhteydessä, miten voisimme tehdä uusia panostuksia köyhyyden ja eriarvoisuuden vähentämiseksi.

Sujuvan elämän edistämiseksi helpotetaan nyt palkkatyön, yrittäjyyden ja muiden tulomuotojen yhteensovittamista sosiaaliturvan ja erityisesti työttömyysetuuksien kanssa. Ihmiseloon mahtuu monenlaista ajanjaksoa, jotka usein menevät limittäin. Siksi myös etuuksien ja työmuotojen limittäisyyden pitää onnistua. Tarkoituksena on, että viimein lyhytkin työ kannattaa ottaa vastaan.

Hallituksen tavoitteena on ottaa nykyistä paremmin huomioon työmarkkinoiden muutos ja digitalisaation mahdollisuudet. Maailma kehittyy uskomattoman nopeasti, ja uusien tekniikoiden ja sovellusten määrä saattaa hätkähdyttääkin. Kuitenkin iso osa niistä on hyödyksi ja avuksi – luotuja tekemään parannuksia ja helpotuksia elämäämme. Olkaamme rohkeita – ei anneta digitalisaation uuvuttaa, vaan käytetään sitä ennakkoluulottomasti hyväksemme, kun siitä apua on.

Koulutus on tulevaisuuden perusta. Hallitusohjelmassa puhutaan paljon koulutuksen merkityksestä ja kehittämisestä. Peruskoulun taso varmistetaan sillä, että kaikki oppivat lukemisen ja laskemisen alaluokilla ennen kuin koulu jatkuu eteenpäin.

Yksi konkreettinen ohjelmaan kirjattu tavoite on varmistaa, että jokainen peruskoulun päättävä suorittaa toisen asteen koulutuksen. Peruskoulu antaa pohjan, muttei vielä välineitä työelämään. Toinen aste, jonka maksuttomuuttakin nyt selvitetään, antaa ihmiselle avaimen toimeentuloon. Parannuksia etsitään esimerkiksi paremmasta opintojen ohjauksesta ja työelämän tarpeiden yhteensovittamisesta.

Myös jatkuvan oppimisen ja täydennyskoulutuksen kokonaisuuksia kehitetään ja innovaatioihin ja tutkimukseen satsataan, sillä muuttuva maailma tarvitsee muuntuvia ja oppivia tekijöitä.

Olen iloinen mahdollisuuksista, joita tämä hallitusohjelma antaa. Näiden periaatteiden pohjalta voi hyvällä omallatunnolla sanoa olevansa mukana hallituksessa, joka rakentaa osallistavaa ja osaavaa Suomea, joka on myös sosiaalisesti kestävällä pohjalla. Olen innolla mukana tässä työssä!