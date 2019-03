Puolimatka lietsoo mediapaniikkia

Nyt kun valkoinen vihapuhe on Uudessa-Seelannissa johtanut järkyttävään terrori-iskuun, on erittäin tyylitöntä, että Tapio Puolimatka hyökkää vaalikampanjassaan vihapuhelainsäädäntöä vastaan.

Rasistisen vihapuheen esittäjät tähtäävät yhteiskuntaan, jossa kaikilla ei ole sananvapautta. Siksi vihapuheen rajoittaminen lailla on sananvapauden puolustamista. Karl Popper käyttää tästä nimeä suvaitsevaisuusparadoksi. Paradoksaalisesti meidän täytyy avoimessa demokraattisessa yhteiskunnassa olla suvaitsemattomia esim. rasistista vihapuhetta kohtaan.

Eduskunnalle esitetty aloite, joka koskee sukupuolivähemmistöjen oikeuksien vahvistamista, ei sisällä esitystä leikkaus- tai hormonihoidoista alaikäisille. Aloite vaatii “että hallitus ryhtyy välittömiin toimenpiteisiin edistääkseen sukupuolivähemmistöjen oikeuksia ja korjatakseen näihin ryhmiin kohdistuvaa syrjintää”.

Keskeisenä aloitteessa on itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen. Tämä edellyttää sukupuolen juridisen vahvistamisen erottamista sukupuolen korjaamiseen tähtäävistä lääketieteellisistä toimenpiteistä. Puolimatkan mielipidekirjoituksessa (KSML 16.3.) siirrytään hyvin nopeasti juridisesta keskustelusta suoraan sukupuolenkorjauksen lääketieteellisiin toimenpiteisiin ja täysin epäasialliseen uhkailuun jopa lasten huostaanotolla.

Puolimatka vaatii, että naisen ja miehen avioliittoinstituutio on asetettava yhteiskunnan ihanteeksi. Tämä olisi askel taaksepäin samaa sukupuolta olevien pariskuntien oikeuksissa. On myös lasten edun mukaista, että samaa sukupuolta olevilla pareilla on yhtäläiset oikeudet esimerkiksi perheensisäiseen adoptioon.

Puolimatkan sukupuolipolitiikka on vaarallista transnuorille ja jättää muunsukupuolisten ihmisten olemassaolon huomiotta. Puolimatka kampanjoi eriarvoisuuden puolesta. Hän haluaa legitimoida sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen rakenteellisen syrjinnän.

Puolimatka on huolissaan siitä, että poliittisesti korrekti kielenkäyttö yliopistoissa ehkäisee vapaan ajattelun ja tekee niistä indoktrinaatiokeskuksia.

Meillä allekirjoittaneilla on kokemuksia opiskelijoina ja opettajina useista suomalaisista yliopistoista, emmekä jaa tätä huolta. Juuri poliittisesti korrektin suhtautumistavan tulo on mm. parantanut seksuaalivähemmistöihin kuuluvien opiskelijoiden kohtelua. Enää opiskelijoiden ei tarvitse pelätä kaapista-ulos-tulon seurauksia opintojensa ja uransa kannalta.

Puolimatka on kertonut seksuaalipoliittisista näkemyksistään luenoillaan niin poliittisesti epäkorrektilla tavalla, että osa opiskelijoista on kokenut olonsa loukatuksi ja on jopa joku pidätellyt kyyneliään (KSML 2.8.2018). Näin ei pitäisi opetustilanteessa tapahtua.

Puolimatka ei noteeraa mitenkään uhkaava ekokatastrofia. Monista asioista Puolimatka on huolissaan, mutta ei tästä ihmis- ja eläinkunnan suurimmasta uhasta.

Saara Huttunen

YTM

kansanedustajaehdokas (fp.)

Leena Kakkori

YTT, kasvatusfilosofian dosentti

Rauno Huttunen

YTT, KT, dosentti

kasvatustieteiden yliopistonlehtori

Jyväskylä