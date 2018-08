Puolustuksen puheenvuoro on kansalaisvelvollisuutemme

Jyväskylän Yliopiston kasvatuksen teorian ja tradition professoria Tapio Puolimatkaa on ryhdytty julkisuudessa syyttämään homofobiasta. Miestä on lyöty edestä ja takaa.

Katsomme, että näin on tehty perusteettomasti, epäoikeudenmukaisesti ja hänen kirjoitustaan tahallisesti väärin tulkiten. Arvostettu tiedemies on julkisesti häpäisty. Kenenkään pyytämättä tai kehottamatta koimme kansalaisvelvollisuudeksemme esittää asiassa oma-aloitteisesti puolustuksen puheenvuoron.

Tarkoituksellisesti aiheutettu kohu ja professori Puolimatkan mustamaalaus juontaa juurensa hänen kirjoittamaansa, Oikea media -nimisen verkkolehden artikkeliin ”Kampanja pedofilian laillistamiseksi”. Puolimatka kiisti (KSML 3.8.) olevansa homofobinen ja kertoi viitanneensa artikkelissaan nimenomaan tiedemaailmassa käytävään keskusteluun siitä, ovatko seksuaaliset suhteet aikuisten ja lasten välillä vahingollisia. Hänen mukaansa tiedeyhteisössä on tutkijoita, jotka väittävät, että nämä suhteet eivät vahingoittaisi lapsia. Tästä kehityskulusta professori Puolimatka ilmaisi olevansa huolissaan ja nimesi sen kampanjaksi pedofilian laillistamiseksi.

Se seikka, että edellä olevan mukaan tiedeyhteisössä todellakin pohditaan aikuisten ja lasten seksuaalisuhteiden sallivuutta, osoittaa Puolimatkan on tehneen yhteiskunnalle ansiokkaan palveluksen kertoessaan asiasta suurelle yleisölle. Häntä tulisi moitteiden ja parjaamisen sijasta kiittää ja myöntää hänelle tiedonjulkistamispalkinto.

Mikään ei voi olla kasvaville lapsille, perheille ja koko yhteiskunnalle ja sitä ylläpitäville moraaliperiaatteille vahingollisempaa kuin pedofilia. Kaikki yritykset tukahduttaa sen kasvualusta ja paljastaa sen juurisyyt ovat kannatettavia. Ne saavat ihmiselämää ja erityisesti lasten elämää suojelevien tahojen ehdottoman hyväksynnän. Tämän on professori Puolimatka artikkelissaan tiedemiehenä tuonut esille.

Puolimatkaa on arvosteltu siitäkin, että hän käyttää kirjoituksissaan professorin tittelin suomaa arvoasemaa. No johan nyt jotakin! Näinhän hänen tuleekin tehdä. Niinhän kaikki muutkin tiedehenkilöt tekevät. Sehän juuri antaa kirjoituksille oikean painoarvon ja vakuuden siitä, että kysymyksessä on asiantuntijan puheenvuoro ja se perustuu tieteelliseen tietoon. Se myös erottaa tiedemiehen kannanoton esimerkiksi poliittisen puolueen puolueohjelmasta, yhdistyksen tai muun yhteenliittymän propagandasta ja yksityisten ihmisten monenkirjavista mielipiteistä.

Kaikki kunnia professori Puolimatkalle tärkeän asian, pedofilian uhkan esille ottamisesta. Meidän muidenkin on syytä olla valppaina ja tehdä voitavamme, ettei sellaista hirvittävyyttä tulla koskaan yhteiskunnassamme sallimaan.

Timo Hakanen

varatuomari

Jyväskylä

Antero Lehtonen

varatuomari

Jyväskylä