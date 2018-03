Puretaan Keljon marketit!

Kaupunkiamme on kehitetty kaupallisessa mielessä tiettyyn suuntaan eli Seppälään ja Palokkaan päin.

Keskisuomalaisessa on ollut otsikoita Seppälän siltojen liikenneongelmista ja Palokan-keskuksen tukkoisuudesta liikenneympyröineen. Molemmat alueet näyttävät hyvin jo tiheään rakennetuilta.

Kaupungin asutus lisääntyy voimakkaasti myös etelässä. Uutta asutusta on tullut Keljon eteläisessä suunnassa paljon, Kauramäki uusimpana tulossa.

Palvelut tälle suunnalle eivät ole lisääntyneet samaa tahtia, jos ollenkaan. Esimerkiksi täältä Kaijanlammelta lähimpään rautakauppaan on matkaa päälle 20 km edestakaisin. Palokan käynti on noin 35 km. Eteläportin suunnitelman tyrmäsi ympäristöministeriö joskus 2009. Tilanne on muuttunut sen jälkeen.

Minulla olisi ehdotus. Keljon marketit purettakoon. Ovat tulleet tiettyyn ikään, valmistuneet muistaakseni 1992. Eteläporttiin mahtuisi rakentamaan kokonaan uudet, nykyaikaiset kokonaisuudet monipuolisuuksina palvelemaan etelän ja koko kaupungin asukkaita aina Korpilahtea myöten. Laajemminkin. Keljon marketeilta vapautuisi runsaasti uutta tilaa asumisen kohteille. Liikenneyhteydet ovat erinomaiset.

Kysyisin kaupungilta, mikä on tämän päivän tilanne ja mitkä ovat suunnitelmat tulevaan? Vieläkö ympäristöministeriön silloinen kanta on määräävä?

Markku Jyrinki

Jyväskylä