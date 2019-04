Puu on kestävä hiilinielu

Suomalainen metsänomistaja on jälleen kerran keskipisteessä. Metsäteollisuuden mittavat investoinnit ovat lisänneet ja lisäävät vielä edelleen raakapuun tarvetta.

Toisaalta metsät merkittävinä hiilinieluina on nostettu avainasemaan ilmastonmuutoksen torjunnassa. Yksityismetsänomistajat omistavat 60 % metsäpinta-alasta, joten metsänkäyttö ja sitä uhkaava rajoittaminen koskettaisivat noin 600 000 metsänomistajaa.

Karkealla laskennalla yksi tonni puuta sitoo korvausvaikutus mukaan lukien noin kaksi tonnia hiilidioksidia. Saksalaisen selvityksen mukaan puutuotteet sitovat hiilidioksidia keskimäärin 33 vuodeksi, pisimpään rakennukset noin 75 vuodeksi.

On siis todella merkittävää, miten ja mihin puuta käytetään. Nopeakiertoisista tuotteista on pyrittävä hiilen sidonnan kannalta pitkäkestoisiin tuotteisiin. Puurakentaminen ja kalliimmat mutta kestävät sisustus- ja kalustetuotteet ovat sitä, mihin puunkäyttöä on lisääntyvästi kohdennettava.

Kemiallinen metsäteollisuus Suomessa on osaamisen tasoltaan maailman parasta. Silti tuotekehitykseltä on vaadittava isompia panostuksia pelkästä selluntuotannosta todellisiin, uusiin biotuotteisiin. Potentiaali on näissä valtava.

Yhteiskunnan tukea tarvitaan alan koulutukseen, tutkimukseen ja tuotekehitykseen sekä puun kuljetusta palvelevien liikenneväylien rakentamiseen ja ylläpitoon. Puunkorjuun logistiikkaketjuissa on pyrittävä uusiutuvien polttoaineiden käytön lisäämiseen, näin puutuotteiden koko elinkaaren hiilipäästöjä voidaan alentaa jo ketjun alkupäästä.

Puun käyttö ja puurakentaminen on oikeasti otettava jälleen yhteiskunnan kärkihankkeeksi. Mekaaninen metsäteollisuus tarvitsee myös kehityspanostuksia säilyttääkseen kilpailukykyisyytensä kilpailijamaiden rinnalla.

Maailmanlaajuisesti katsottuna suomalainen metsänkäyttö on mielestäni ekoteko ilmaston ja ihmisten hyvinvoinnin kannalta. Metsä kuuluu suomalaisille.

Hannu Suni

puuteollisuusyrittäjä

kansaedustajaehdokas (kd.)

Viitasaari