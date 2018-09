Pyörätiet nyt kuntoon

Muuramesta on Jyväskylään noin 14 kilometriä. Lukuisten muuramelaisten päivittäinen työmatka. Ilmastonmuutos, autoilun kallistuminen, yksityisautoilun vähentämispyrkimys, oman kunnon nosto hyötyliikunnalla ja sähköavusteisten pyörien lisääntyminen. Siinä syitä, jotka monella voisivat lisätä halukkuutta työmatkapyöräilyn lisäämiseen jopa ympärivuotisesti.

Pyöräilijälle Muuramesta Keljoon reittinä on autotien piennar, ns. ”vanha nelostie”, jonka pinta on hyvin heikko. Lisäksi työmatkaliikenteen aikana tie on valtaosan vuodesta täysin pimeä ja valoton. Vastaava valoton maantien piennar on myös Muuramesta Kinkovuoreen, sieltä on sitten Jyväskylän puolella kevyenliikenteen väylä Keljoon.

Osa pienistä koululaisista kulkee myös näillä pimeillä pientareilla. Isoista työnantajista esimerkiksi sairaanhoitopiiri on alkanut voimakkaasti kannustaa työntekijöitään muihin työmatkan kulkutapoihin kuin yksityisautoilu, mukaan lukien työmatkapyöräily. Nykyinen tieinfrastruktuuri ei ole tämän pyrkimyksen tasolla.

Nyt olisi tarve ja oikea hetki Muuramenkin laittaa nämä puuttuvat kevyenliikenteen väylät Muurame–Keljo ja Muurame–Kinkovuori kuntoon.

Ville Soppi

Muurame