Pyhää Venäjää ihmisten kiusaksi

Ukrainan oman identiteetin korostamiseksi presidentti Petro Poroshenko pyysi Konstantinopolin ekumeenista patriarkaattia ottamaan Ukrainan ortodoksikirkon alaisuuteensa Venäjän ortodoksikirkon sijasta. Konstantinopoli ilmoittikin, että Ukrainaa ei enää pidetä Moskovan patriarkaatin alueena (KSML 18.10.).

Tämän Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov on tuominnut lännen hyökkäyksenä Venäjää kohtaan. Moskovan patriarkka Kirill on toimittaja Kerstin Kronvallin mukaan (Ykkösaamu 16.10.) mennyt viikoittaisessa televisiopuheessaan vielä pidemmälle sanoessaan, että kyse on lännen salajuonesta ja että tulevaisuudessa ei ehkä ole enää Ukrainaa eikä Valko-Venäjää. Rajua tekstiä.

Moskovan patriarkaatti on päättänyt katkaista Konstantinopolin patriarkaatin kanssa pappien yhteistyön ja kirkkokuntien maallikkojen ehtoollisyhteyden. Näin yksipuolisesti katkaistaan myös yhteistyö Suomen ortodoksikirkon kanssa. Kirill toimii suoraan uskonsa ydintä vastaan: kristityt tunnetaan siitä, että he rakastavat toisiaan ja ovat yhtä. Siis kaikki kristityt yli kirkkokuntarajojen.

Patriarkka Kirillillä on läheiset suhteet Kremliin ja presidentti Putiniin. Hän toimii Putinin politiikan pelinappulana ortodoksikirkkojen ihmisten kiusaksi. Omansakin. Hän vetoaa ”Pyhän Venäjän” historiaan ja suureen menneisyyteen kuten pääkirjoitustoimittaja Tapani Luotola vuosilukukavalkadillaan kolumnisssaan (KSML 18.10.) osoittaa.

Putin taas haikailee Venäjälle tsaarin Venäjän ja Neuvostoliiton suuruuden palauttamista. Venäjän ortodoksikirkon maine tahraantui jo Neuvostoliiton aikana. Se toimi uskonnonvapauden kulissina, vaikka kirkkoja muutettiin maallisiin tarkoituksiin ja kristittyjä syrjittiin.

Risto Moisio

Tampere