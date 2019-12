Pysäköintipaikat eivät riitä – ja se on ikuinen ongelma

Kimmo Ojala kritisoi (KSML 8.12.) asukkaan näkökulmasta Mannisenmäen kerrostaloalueen pysäköintiä. On syytä täsmentää pari asiaa.

Syksyllä 2018 hyväksyttiin Jyväskylän kaupungin uusi pysäköinnin hallintamalli. Sen tavoite on väljentää normeja ja lisätä vastuuta ja tarveharkintaa pysäköinnin käyttäjille ja toteuttajille eli viime kädessä rakennuttajille.

Uudet pysäköintinormit kannustavat keskustassa hyödyntämään yleisiä pysäköintilaitoksia sekä yleisemmin lisäämään nimeämättömiä autopaikkoja ja yhteiskäyttöautojen käyttöönottoa. Uusia normeja sovelletaan uusiin asemakaavamuutoksiin ja asemakaavoihin merkitty pysäköintinormi on aina minimi – enemmän saa rakentaa, jos tontille mahtuu.

Usein asunnon ostaja tai vuokraaja edellyttää autopaikkaa, jolloin rakennushankkeeseen ryhtyvän on arvioitava, mikä on tarvittava autopaikkamäärä. Riittääkö kaavan minimivelvoite tarjoamaan oman autopaikan kaikille haluaville?

Rakentajan vaakakupissa painavat autopaikan rakentamiskustannukset mutta toisaalta asunnon ostajan tarpeet. Jos ei ole autopaikkaa, asuntokauppaa ei ehkä synny. Toisille asukkaille autopaikkaa tärkeämpää on viihtyisä piha-alue ja hyvä julkinen liikenne.

Viime kädessä päätös asunnon ostamisesta tai vuokraamisesta on asukkaalla itsellään. Rakennuttajan tehtäväksi jää asuntojen määrän optimointi suhteessa tontin kokoon ja pysäköintialueen laajuuteen. Asuntomarkkinat ohjailevat tätä optimointia omalla logiikallaan.

Mannisenmäen asuinalue on kaavoitettu ennen pysäköintinormien uudistamista. Silloin autopaikkoja edellytettiin enemmän verrattuna nykyisiin kaavoituksen pysäköintimääräyksiin.

Mistä autopaikkojen riittämättömyys sitten Mannisenmäen kerrostaloalueella voi johtua? Viime vuosina Jyväskylään on rakennettu ennätysmäärä kerrostaloasuntoja. Suurin osa niistä on pieniä yksiöitä ja kaksioita. Asuntosijoittajat ovat ostaneet kokonaisia taloja, joissa asuntojen lukumäärä on maksimoitu.

Tällöin autopaikkojen riittävyyteen ei ehkä ole kiinnitetty riittävästi huomiota. Kaavoittajan määräämä minimiautopaikkamäärä ei riitä, mutta enempää ei rakenneta kustannusten minimoimiseksi.

Kaupungin tavoitteena on, että pysäköinnin hallinnan tulee olla ennakoivaa, suunnitelmallista ja pitkäjänteistä. Pysäköintiratkaisujen tulee edistää kestävän kehityksen mukaista liikkumista ja normien uudistamisella edistetään täydennysrakentamista erityisesti keskusta-alueella.

Polkupyöräilyn ja joukkoliikenteen suosio kasvaa eikä oman auton hankinta tai käyttö ole enää itsestäänselvyys.

Liikkuminen on murroksessa. Yhteiskäyttöautot, sähköautot, robotiikka – miten ne muuttavat ajoneuvoliikennettä?

Kaavoitusta moititaan liiasta sääntelystä. Nyt tarveharkintaa ja vastuuta autopaikoista on siirretty kaavoituksesta toteuttajille ja on syytä seurata, mitä vaikutuksia sillä on.

Kaupunkia suunnitellaan sen asukkaille. Tavoitteena tulee olla toimiva ja viihtyisä asuinympäristö, jossa voimme elää sujuvaa arkea niin asumisen kuin liikenteenkin näkökulmasta.