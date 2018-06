Pysäytetään EU:n linkkivero yhdessä

Osana EU:n tekijänoikeusreformia etenevä linkkivero voitti äänestyksen EU:n oikeudellisten asioiden valiokunnassa täpärästi 12–13. Mikäli uudistuksen epäkohtia ei saada korjattua, vaikuttavat ne ratkaisevalla tavalla siihen, mitä me voimme verkossa tehdä.

Linkkiverossa ei tietenkään ole kysymys siitä, että jokaisen yksittäisen ihmisen pitäisi maksaa jotain uutta lisäveroa. Isot eurooppalaiset lehtitalot ja mediatoimijat vaativat, että koska esimerkiksi Google ja Facebook tienaavat itselleen mainostuloja välittäessään linkkejä heidän tuottamiinsa sisältöihin, pitäisi niiden maksaa heille lisenssimaksuja.

On käsittämätöntä, että tämä vaatimus vieläkin roikkuu osana tekijänoikeusreformia, vaikka se on jo useampaan kertaan todettu tehottomaksi ja haitalliseksi.

Linkittäjä tutkitusti myös ohjaa käyttäjiä linkitetylle sivustolle ja siten lisää myös kyseisen sivuston keräämiä mainostuloja. Netin käyttö perustuu linkityksiin, ilman tehokasta linkitystä sisältöjen löytäminen muuttuu vaikeammaksi, jolloin sekä kuluttaja, mainostaja että sisällöntuottaja häviävät.

Tämä on nähty jo käytännössä Saksassa ja Espanjassa toteutetuissa, fiaskoon johtaneissa, linkkiverokokeiluissa.

Kumpikaan kokeilu ei ole onnistunut vahvistamaan mediatalojen taloudellista asemaa. Sen sijaan kokeilut ovat siis johtaneet tilanteisiin, joissa tiedonsaantia on vaikeutettu ja digitaalisten markkinoiden toiminta sotkettu.

Vapaa tiedonvälitys tarvitsee puolustajansa. Seuraava asiaa käsittelevä äänestys on todennäköisesti jo 4.7., jolloin äänestämässä on koko parlamentti, joten nyt on aika toimia. Kaadetaan linkkivero yhdessä.

Arto Lampila

kaupunginvaltuutettu (pir.)

Jyväskylä