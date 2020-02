Raideinvestoinnit ovat nyt järkeviä

Uutisissa raideinvestoinnit puksuttavat eteenpäin kuin höyryjuna. Tosin näiden tulevien investointien päällä ajetaan onneksi hieman vihreämmillä kulkuneuvoilla. Ja sitähän raideinvestoinnit suureksi osaksi ovatkin, fiksua ilmastonmuutoksen torjuntaa, jolla saadaan hurjasti hyötyä myös monelle muulle sektorille.

Sen lisäksi että huolehdimme siitä, että Suomessa on hyvä asua, työn tekeminen onnistuu ja elinkeinoelämällä on toimintaedellytykset, meidän on otettava käyttöön kaikki mahdolliset järkevät keinot saavuttaaksemme kunnianhimoiset hallitusohjelmaan kirjatut ilmastotavoitteet.

Valtio ja kunnat ovat siis päässeet yhteisymmärrykseen Suomi-radan ja Turun tunnin junan suunnittelua edistävien hankeyhtiöiden perustamisesta, jonka myötä nyt voidaan hakea CEF-rahoitusta. Lisäksi raha-asiain valiokunta on antanut puollon CEF-hakemuksille, joten suunta on erinomainen.

Näin suuria hankkeita ei olisi mahdollista toteuttaa pelkästään valtion rahoituksella ja siksi onkin hienoa, miten kunnat ovat tässä yhteisymmärryksessä mukana ja että yhteinen tahtotila ratainvestointien toteuttamiselle on olemassa.

Ilmaston lisäksi raideinvestoinnit ovat järkeviä mm. työmatkaliikenteen ja Suomen aluekehityksen kannalta. Työssäkäyntialueet laajentuvat koko ajan ja monen työt keskittyvät suurempiin kaupunkeihin. Toimivilla junayhteyksillä turvataan alueellinen saavutettavuus ympäri Suomen ja mahdollistetaan se, että ihmiset saavat vapaammin valita asuinpaikkansa.

Monet työpaikoista sijaitsevat suurissa kaupungeissa, mutta asua halutaan kenties hieman syrjemmässä, ehkä jossain luonnon lähellä, jossa on hyvä välillä rauhassa hengähtää, tai haaveissa on asunto jostain muualta kuin pääkaupunkiseudun alueelta.

Oman asuinpaikan valinta pitää olla jokaisen oikeus ja sen valinta syrjempää ja ilmastotavoitteiden saavuttaminen on mahdollista yhdistää silloin, kun raideyhteydet ovat kunnossa ja helppo sekä varma liikkuminen on mahdollista.