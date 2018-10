Rakastatko luontoa niin kuin itseäsi?

Synnynnäisenä anarkistina tunnen aina mielihyvää, kun näen pihasaunion työntyvän esiin asfaltin raosta. Minulle se kertoo luonnon sitkeydestä ja elinvoimasta. Siispä: onnea pikku sauniolle ja kauan eläköön villikukkiemme ylväs kuningatar ja monella tapaa hyödyllinen kasvi, maitohorsma!

Useat niin sanotuista rikkaruohoistamme ovat mainioita luonnonyrttejä, ja monilla niistä on lääkitseviä ominaisuuksia. Yritämme kitkeä nokkosen pois läheltämme, vaikka se on ihmisellekin terveellinen villivihannes. Eräille kauneimmista päiväperhosistamme se on elinehto.

Pajukot ovat joidenkin mielestä turhia pusikoita, jotka pitäisi raivata pois. Ne kuuluvat kuitenkin tärkeänä osana suomalaiseen luontoon. Kimalaisille ne turvaavat ravinnon saannin varhain keväällä, kun kukkia on vähän. Paju soveltuu myös monenlaiseen hyötykäyttöön.

Minne emme voi asfalttia laittaa, sinne kiirehditään kylvämään vihreitä nurmikenttiä. Voihan niitä pitää kauniinakin, mutta hyönteisten kannalta ne ovat autiomaita, joista ei ravintoa heru. Nurmet vaativat ahkeraa leikkaamista, joskus jopa kastelua ja lannoitusta.

Eräiden asiantuntijoiden mielestä paras keino torjua ilmastonmuutosta on puiden istuttaminen. Maalaisjärjellä voisi olettaa, että mitä isompi kasvi sen parempi hiilinielu.

Puut, pensaat ja kukkakedot eivät vaadi jatkuvaa hoitoa nurmikoiden tapaan. Toivottavasti luonnonvaraiset kasvimme ja eläimemme otetaan vastaisuudessa paremmin huomioon kaupunkisuunnittelussakin. Mallia voisi ottaa vaikka Viron pieteetillä hoidetuista metsäniityistä, joiden eläin- ja kasvilajien määrä on uskomattoman suuri.

Jokainen voi pohtia, ovatko liikevoitto, elintason nousu ja työllistäminen sellaisia arvoja, joiden vuoksi kannattaa uhrata luonnon puhtaus ja monimuotoisuus.

Merja Pirinen

Jyväskylä